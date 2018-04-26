Объединённый мир борьбы не даёт политике вмешиваться в спорт

Американцы обвиняли русских в допинге, в судейском сговоре, не давали им визы, но борцы всякий раз вовремя били им по рукам.

Не оставить камня на камне в борьбе за чистоту спорта

Мир спорта с каждым днём всё больше втягивается в глобальные геополитические разборки. Слова «бойкот», «страны изгои», «политическое решение» вернулись в лексикон спортсменов и функционеров, как будто на дворе разгар холодной войны начала 80-х. Именно тогда был популярен анекдот: «Будет ли третья мировая война?» — «Нет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется». Едва ли не единственным островком здравого смысла во всей этой бесконечной борьбе за чистоту спорта, которая рискует уничтожить сам спорт, остаётся Международная федерация спортивной борьбы. Пять лет назад борцы оказались под угрозой исключения из олимпийской программы. Реальность происходящего заставила объединить усилия представителей России, США, стран Европы и Азии в попытке отстоять один из самых массовых видов спорта. Результатом этого стало ормирование Объединённого мира борьбы (UWW), изменение правил и политики международной федерации. «Борьба оказалась на перепутье, как никогда раньше в истории. Нам бросили очень сложный вызов, но в то же время дали второй шанс и возможность стать лучше. Это всё, что мы могли просить, — и мы будем готовы. Затем мы вместе сможем сказать, что сделали историю нашего вида спорта, уступали в схватке, но переломили её ход. Я не допущу раскола спорта из-за различных национальных интересов», — сказал серб Ненад Лалович в своей предвыборной речи на отчётно-выборном конгрессе, перед тем как был избран главой UWW.

Атаки на Россию закончились пшиком

С тех пор борьба успешно отстояла свой олимпийский статус, но уже накануне Игр-2016 столкнулась с первым ударом в лице доклада Макларена. В списках канадского профессора этот вид спорта был одним из ключевых по количеству допинговых случаев — 28, что тут же породило неприятные вопросы в адрес российских борцов накануне Олимпиады в Рио. Расследовать эти случаи была призвана специальная комиссия, куда вошли представители не самых дружественных к России государств США и Великобритании. В результате анализа выяснилось, что 21 из 28 случаев был зафиксирован в панкратионе, а оставшиеся семь спортсменов, не входящих в состав сборной России, уже не понесли наказания. Не допускать сборную России до Игр в полном составе не было ни малейшего повода. Но на этом нападки на Россию не закончились. Вице-президент UWW американец Стэн Джеджич по итогам Олимпиады подготовил доклад и обвинил представителей России и 11 стран в судейском сговоре и манипуляциях результатами, но в первую очередь сделал свои обвинения достоянием СМИ, а только потом инициировал внутренние разбирательства. В ходе разбора всех схваток российских борцов решения судей были признаны верными, а обвинения Джеджича необоснованными. Более того, он странным образом не включил в свой доклад схватку за бронзу в весе до 86 кг, где американец Джейден Кокс благодаря судейской ошибке победил кубинца Рейнериса Саласа. Джеджич признал свои ошибки и был даже готов покинуть пост, но его простили, пожалели и лишь слегка погрозили пальчиком.

Визовый скандал

С американцами, которые признают только силу, такие номера не проходят, поэтому нового витка противостояния не пришлось долго ждать. На крупнейший командный турнир года — Кубок мира, прошедший в Америке, не получили визы представители России и Ирана, а на смену этим командам были приглашены Монголия и Индия. Вина в произошедшем напрямую лежит не на Американской федерации борьбы, а на Госдепе , однако когда федерация берёт не себя обязательство провести турнир, обеспечение визовой поддержки участником является основным требованием по умолчанию. Возникший скандал не остался без внимания Лаловича.

«Как и многие федерации, мы сталкиваемся с проблемами, вызванными вмешательством политики в честную конкуренцию. Мы больше не можем позволить политическим проблемам отражаться на спорте. Мы должны бороться с любым противником нашего спортивного сообщества всеми доступными способами. Если каждый политический конфликт будет безнаказанно переноситьcя на спортивную площадку, то это поставит под удар весь спорт. Каждая страна и каждый олимпийский вид спорта обязаны уважать Олимпийскую хартию и корни своего вида спорта в целом», — заявил глава UWW.

Пора остановиться