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Послами чемпионата WorldSkills-2019 в Казани станут Герои Труда РФ Покровская и Мельник
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Послами чемпионата WorldSkills-2019 в Казани станут Герои Труда РФ Покровская и Мельник 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Герои Труда РФ Татьяна Покровская и Владимир Мельник станут послами мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorlSkills-2019 в Казани. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.
"В апреле 2018 года председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к заместителю председателя правительства РФ, председателю оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата Worldskills-2019 в Казани Ольге Голодец с предложением согласовать кандидатуры Владимира Мельника и Татьяны Покровской в качестве федеральных послов турнира", — отмечается в сообщении ведомства.
"По итогам рассмотрения инициатива получила поддержку со стороны кабмина: Герой Труда России, Заслуженный шахтер Кузбасса, депутат Госдумы Владимир Мельник и Герой Труда России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская станут послами казанского чемпионата WorlSkills-2019, — говорится в документе.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.
Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.
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