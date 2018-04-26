Послами чемпионата WorldSkills-2019 в Казани станут Герои Труда РФ Покровская и Мельник

КАЗАНЬ, 26 апреля. / ТАСС /. Герои Труда РФ Татьяна Покровская Владимир Мельник станут послами мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorlSkills-2019 в Казани. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.

"По итогам рассмотрения инициатива получила поддержку со стороны кабмина: Герой Труда России, Заслуженный шахтер Кузбасса, депутат Госдумы Владимир Мельник и Герой Труда России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская станут послами казанского чемпионата WorlSkills-2019, — говорится в документе.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.