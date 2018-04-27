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В омском весеннем полумарафоне смогут принять участие всего 2 тыс. человек
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В омском весеннем полумарафоне смогут принять участие всего 2 тыс. человек 

АиФ-Омск 22 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 26 апреля, в пресс-центре «МКР-Медиа» состоялась конференция, посвящённая грядущему весеннему полумарафону, который пройдёт в Омске 20 мая.
Весенний полумарафон в этом году совпадает с другой спортивной акцией — всероссийским «ЗаБегом». Организаторы решили объединить оба мероприятия, при этом ни в формате, ни в дистанциях изменений не будет. Омск станет единственным городом-участником проекта, который сохранит свою систему старта с гандикапом.
«Это было условием, которое мы сразу проговорили с организаторами. Наш полумарафон вновь пройдет по Набережной Тухачевского и Зелёному острову, со стартом и финишем в «Омской крепости». Участникам будут доступны дистанции в 2 км, а также 5, 10,5 и 21,1 км», — рассказал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.
Отметим, что в этом году число участников полумарафона ограничено, в забеге смогут принять участие всего 2 тыс. человек. Участие платное от 600 до 900 рублей. Выдача стартовых пакетов состоится 19 мая в библиотеке Пушкина.
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