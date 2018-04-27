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В Волгограде согласовали кандидатуру нового вице-мэра
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В Волгограде согласовали кандидатуру нового вице-мэра 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Члены президиума фракции «ЕР» гордумы одобрили кандидатуру Дмитрия Любитенко на пост замглавы администрации Волгограда — начальника правового управления ведомства.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в гордуме, предложение о согласовании кандидатуры Дмитрия Любитенко внес глава горадминистрации Виталий Лихачев.
Отметим, что новому вице-мэру 32 года. Он имеет красный диплом ВолГУ, ученую степень кандидата юридических наук. Дмитрий Любитенко имеет опыт работы юристом в различных организациях. Ранее он возглавлял комитет правового обеспечения мэрии.
Напомним, накануне стало известно, что комитеты администрации Волгограда станут управлениями.
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