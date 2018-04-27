В Волгограде согласовали кандидатуру нового вице-мэра

Члены президиума фракции «ЕР» гордумы одобрили кандидатуру Дмитрия Любитенко на пост замглавы администрации Волгограда — начальника правового управления ведомства.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в гордуме, предложение о согласовании кандидатуры Дмитрия Любитенко внес глава горадминистрации Виталий Лихачев

Отметим, что новому вице-мэру 32 года. Он имеет красный диплом ВолГУ, ученую степень кандидата юридических наук. Дмитрий Любитенко имеет опыт работы юристом в различных организациях. Ранее он возглавлял комитет правового обеспечения мэрии.

Напомним, накануне стало известно, что комитеты администрации Волгограда станут управлениями.