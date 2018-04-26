Партийцы и молодогвардейцы района Солнцево навестили ветерана Великой Отечественной войны

24 апреля прошла очередная встреча Валентины Домаревой, руководителя исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» района Солнцево ЗАО г. Москвы, с ветераном Великой Отечественной войны.

«Со мной в одном подъезде проживает Клавдия Сергеевна Рогачева, в этом году ей исполнится 95 лет. Кстати говоря, она также является членом Партии «Единая Россия». Клавдия Сергеевна — ветеран войны, она участвовала в боевых сражениях и встретила День Победы в Берлине. Сегодня мы с молодогвардейцами района Солнцево в очередной раз пришли навестить Клавдию Сергеевну, которая проживает с сыном, инвалидом 2 группы и снохой, инвалидом 1 группы», — рассказала Валентина Домарева.

Клавдия Рогачева — кавалер ордена Отечественной войны II степени, обладатель медали «За боевые заслуги», памятного знака «Фронтовик 1941-45 гг.», медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и других боевых наград.

«Честно признаться, я с замиранием сердца слушал Клавдию Сергеевну. Рассказанные ей истории переносили меня в события давно минувших лет: я ощущал страх, волнение и гордость за ее самоотверженность и смелость. Для меня Клавдия Сергеевна — герой», — отметил участник встречи, молодогвардеец Андрей Сидоров

По словам ветерана, в возрасте 18 лет десять студенток педучилища города Тамбова приняли решение отправиться на фронт. По негласному закону войны девушек, в числе которых была Клавдия Рогачева, распределили в совершенно разные места службы. По итогу данного распределения Клавдия Рогачева попала в 97 отдельную роту Волховского фронта, была связистом и санинструктором, предварительно окончив соответствующие курсы.

«Вернулись с войны только две девушки, одной из которых была я. Душевные раны, нанесенные войной, залечивались долго», — вспоминает Клавдия Сергеевна.

В послевоенный период был утвержден пятилетний план восстановления и развития городского хозяйства, в рамках его реализации Клавдия Рогачева по призыву приехала в Москву, где живет по сей день.

В заключении нашей встречи участница войны произнесла фундаментальную фразу: «Ребята, любите Родину и чувствуйте сопричастность к ее судьбе».