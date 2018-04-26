РЖД не видят рисков для перевозок из-за ограничений по опасным грузам во время ЧМ-2018

«Да, такой приказ есть и вызван он мерами безопасности, которые необходимо осуществлять в период массовых мероприятий. Нужно сказать, что здесь нет никакой трагедии. Сделано все заранее. Грузоотправитель будет сам теперь планировать свою отправку, когда ему это нужно. Может на какой-то период создать запас, чтобы не останавливать производство. Или отправить после того. Ровно такие же мероприятия осуществлялись в Советском Союзе, когда была Олимпиада и после какие-то форумы были. Никто от этого не пострадал. Ощутимых рисков невыполнения объемов перевозок не было. Я думаю, что это правильно. Безопасность прежде всего», — сказал он, комментируя приказ Росжелдора об ограничения перевозок опасных грузов в регионах проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.