Вести.net: Snapchat представил новые очки со встроенной камерой

Техдиректор Facebook Майк Шрёпфер признал, что в компании никогда не следили за сторонними приложениями. В том числе за тем, с помощью которого из соцсети утекли данные более 80 миллионов человек. Он рассказал об этом в парламентском комитете Британии — туда главного технаря Facebook вызвали на слушания, после того как основатель компании Марк Цукерберг приходить отказался.

Зато пришел психолог Александр Коган — создатель приложения-викторины, через которое собирали данные. Он утверждал — в его правилах использования изначально было сказано, что он может продавать и передавать информацию третьим лицам. И за полтора года работы никто из Facebook не запретил это делать. Шрёпфер сегодня объяснил, как так вышло: просто условия приложений никто не проверял.

А когда парламентарии спросили, почему Facebook не сообщил об утечке пользователям и интернет-регуляторам сразу после того, как о ней стало известно, Шрёпфер сказал, что в компании просто недооценили проблему.

Майк Шрёпфер, старший техдиректор Facebook: «Знаете, в то время мы думали, что вопрос решен. Мы получили подтверждения от всех сторон, что данные удалены. Проблема была в том, что разработчик использовал нашу платформу, собрал данные, а затем перепродал эти данные третьей стороне. В то время мы думали, что именно перепродажа данных другой компании была проблемой. Мы думали, что проблема решена».

Интересно, что в отличие от Марка Цукерберга, который практически во всем обвинял разработчика викторины Когана, Шрёпфер все пять часов слушаний признавал ошибки Facebook и обещал, что теперь компания изменила подход к работе с данными пользователей.

Впрочем, ни сам скандал с утечкой данных, ни последовавшая акция «Удали Facebook» не повлияли на финансовые результаты. Крупнейшая соцсеть представила отчет по итогам первого квартала: прибыль компании составила 5 миллиардов долларов. Это на миллиард больше запланированного. По сравнению с тем же периодом прошлого года, прибыль выросла больше чем на 60 процентов. После публикации отчета акции Facebook выросли на 10 процентов.

А теперь к другим новостям. Молодежная соцсеть Snapchat начала продажи новой версии очков со встроенной камерой, Spectacles. Это второе издание, улучшенное и дополненное — более высокое разрешение камеры и картинка с нее обещает быть лучше, компактнее в сложенном виде и более простая синхронизация со смартфоном. Впрочем, отснятое, всё равно можно выгрузить сначала только в соцсеть Snapchat и только потом куда-то еще.

Но интересно в этой истории другое: это последний из проектов носимой электроники в виде очков и снова не слишком удачный. Вроде очевидный и активно продвигаемый футурологами формат, воплотить в реальности оказалось не просто. Почти все проекты в лучшем случае оставались на уровне прототипов или мелкой серии.

Даже такие, как дорогостоящая, многолетняя программа очков Google Glass, которая была первой серьезной попыткой, но тоже, в итоге, как массовое устройство не получилось. А всего неделю назад умер и многообещающий проект Intel Vaunt. От него многого ждали потому, что очки были красивые, хоть и умные.

Дело в том, что в провале Google Glass на потребительском рынке многие винили их техногенных внешний вид. Это гаджет, а не модный аксессуар. А вот Spectacles — это именно очки. Пусть не очень умные (фактически просто носимая видео, а теперь и фотокамера), зато понятного внешнего вида.

Плюс еще удивительная маркетинговая стратегия на старте: продавалась первая версия по началу только через желтые автоматы, которые появлялись в случайных местах. В общем, создать ажиотаж удалось, но не надолго. Продали всего 220 000 пар, и потеряли на этом $40 млн, потому как рассчитывали продать в разы больше. Со второй версией обещают ошибок не повторять и двинуть смарт-очки в массы. Поставок в Россию в планах пока нет.