Ещё
Артисты эстрады сразились с циркачами в футбольном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артисты эстрады сразились с циркачами в футбольном матче 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
В преддверии Международного дня цирка артисты эстрады провели футбольную игру против циркачей. Все артисты — футболисты с большим опытом. Игра была жесткой, с обилием подкатов, утверждают знатоки. Уступать никто не хотел.
Свой праздник артисты Большого Московского цирка отметили не совсем стандартно. Вместо цирковой арены они вышли на футбольное поле.
— Это все действительно хорошие артисты, музыканты, которые работают во славу нашего российского искусства. И в порыве спортивной страсти не хочется никого покалечить. С большой душой отношусь к каждому из них, знаю, что для многих из них футбол — это вторая жизнь, но проигрывать сегодня никто не собирается, — сказал Эдгард Запашный.
После перерыва артисты цирка начали отыгрываться, но класс команды-соперника взял свое. «Звезды» выиграли со счетом 8:3, впрочем, праздник это никак не омрачило — все друзья и на поле, и в жизни.
Управа района Гагаринский: последние новости
В Музее Победы пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» Подопечные спортивного центра "Космос" заняли первые места на олимпиаде по муай-тай Ученики из ОК «Воробьевы горы» приняли участие в мероприятиях у Черного моря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения10
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»236
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение