Артисты эстрады сразились с циркачами в футбольном матче

В преддверии Международного дня цирка артисты эстрады провели футбольную игру против циркачей. Все артисты — футболисты с большим опытом. Игра была жесткой, с обилием подкатов, утверждают знатоки. Уступать никто не хотел.

Свой праздник артисты Большого Московского цирка отметили не совсем стандартно. Вместо цирковой арены они вышли на футбольное поле.

— Это все действительно хорошие артисты, музыканты, которые работают во славу нашего российского искусства. И в порыве спортивной страсти не хочется никого покалечить. С большой душой отношусь к каждому из них, знаю, что для многих из них футбол — это вторая жизнь, но проигрывать сегодня никто не собирается, — сказал Эдгард Запашный

После перерыва артисты цирка начали отыгрываться, но класс команды-соперника взял свое. «Звезды» выиграли со счетом 8:3, впрочем, праздник это никак не омрачило — все друзья и на поле, и в жизни.