В Ставропольском краевом казачьем обществе выберут нового атамана

Окружной атаман Александр Журавский подал рапорт об отставке, сообщили STAV.AIF.RU в краевом правительстве.

29 апреля в Георгиевске пройдет отчетно-выборный круг казаков.

Главный пункт повестки дня — отчет атамана Александра Журавского и выборы нового казачьего руководителя.

Журавский подал рапорт о досрочном прекращении полномочий.

Он объяснил свое решение тем, что устал совмещать полномочия атамана Терского войскового казачьего общества и краевого казачьего общества.

Ранее сообщалось, что Александра Журавского избрали ставропольским окружным атаманом весной 2015 года.