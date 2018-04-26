В Ставропольском краевом казачьем обществе выберут нового атамана 

Окружной атаман Александр Журавский подал рапорт об отставке, сообщили STAV.AIF.RU в краевом правительстве.
29 апреля в Георгиевске пройдет отчетно-выборный круг казаков.
Главный пункт повестки дня — отчет атамана Александра Журавского и выборы нового казачьего руководителя.
Журавский подал рапорт о досрочном прекращении полномочий.
Он объяснил свое решение тем, что устал совмещать полномочия атамана Терского войскового казачьего общества и краевого казачьего общества.
Ранее сообщалось, что Александра Журавского избрали ставропольским окружным атаманом весной 2015 года.