Экс-начальник «Локомотива»: «Как-то игроки тренировались в парке. Собачьи фекалии оббегали»

Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев рассказал Sport24.ru о необычных местах проведения тренировок команды под руководством Леонида Кучука

«При Кучуке была практика утренних разминок. Играем в Ростове, стадион нам не дали с утра основной. Что Кучук сделал? Заставил команду бегать в обычном парке! Там собак выгуливают, лабрадорчики лавируют, а рядом с ними несется Ласс Диарра. Буссуфа в это время фекалии оббегает.

Или на обычной школьной площадке разминались! Маленькие ворота 2 на 3 гандбольные, все дела. Вот так миллионеры из «Локо» готовились к матчам».