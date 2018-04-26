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Экс-начальник «Локомотива»: «Как-то игроки тренировались в парке. Собачьи фекалии оббегали»
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Экс-начальник «Локомотива»: «Как-то игроки тренировались в парке. Собачьи фекалии оббегали» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев рассказал Sport24.ru о необычных местах проведения тренировок команды под руководством Леонида Кучука.
«При Кучуке была практика утренних разминок. Играем в Ростове, стадион нам не дали с утра основной. Что Кучук сделал? Заставил команду бегать в обычном парке! Там собак выгуливают, лабрадорчики лавируют, а рядом с ними несется Ласс Диарра. Буссуфа в это время фекалии оббегает.
Или на обычной школьной площадке разминались! Маленькие ворота 2 на 3 гандбольные, все дела. Вот так миллионеры из «Локо» готовились к матчам».
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