От музыкального хита до литературной классики. Все девизы сборной России

Ровно сутки продлится голосование на официальный девиз сборной России на ЧМ-2018, стартовавшее в четверг, 26 апреля, в твиттере национальной команды. На выбор представлены три лозунга:

«Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой»

«Играй с открытым сердцем»

«Русские медведи движутся к победе»

Та фраза, которая в итоге победит, будет украшать автобус национальной команды.

За какой девиз для сборной России на чемпионате мира по футболу вы бы проголосовали?

Вспоминаем, какие девизы использовала сборная России в предыдущие годы. Впервые девиз у сборной России появился на чемпионате Европы 2004 года, с а чемпионата мира 2006 года девиз стали выбирать голосованием, которое с тех пор стало традиционным.

Евро-2004: «Играйте красиво, побеждайте достойно»

Соответствовать лозунгу у российской команды не получилось. Проиграв на старте испанцам и португальцам, она досрочно лишилась шансов на выход из группы, и даже победа в последнем туре над будущими чемпионами Европы в этом отношении слабое утешение.

Евро-2008: «Российский футбол, победа за нами. Россия гордится ее игроками!»

Самый странный и нелаконичный лозунг из всех, что были у сборной. Очевидно, авторы желали впихнуть в него все ключевые слова, а с «Россией» сделали это даже дважды. Как ни странно, длинный слог и незамысловатая рифма нашли отклик в душах болельщиков, и это двустишие было помещено на автобус сборной. Которая, у слову, добилась наивысшего достижения за всю российскую историю — выиграла бронзу чемпионата Европы.

Евро-2012: «Играй с душой! Борись до конца!»

Автобус наших около Бристоля — «Играй с душой, борись до конца!» pic.twitter.com/6ESYfbbF

— Alexis Rakitin (@kochmonavt) 11 июня 2012 г.

Четыре года спустя девиз сборной был куда короче. Как и выступление отечественной национальной команды на чемпионате Европы. Сыграть с душой получилось только в матче с чехами (4:1), но затем последовали ничья с Польшей (1:1) и поражение от Греции (0:1), и уже после группового раунда россияне отправились по домам.

ЧМ-2014: «Нас не догонят»

Сначала олимпийская сборная России прошла под хит группы «Тату» (страшно сказать, 2001 года) на сочинской Олимпиаде-2014, а затем главная фраза припева была выбрана слоганом команды Фабио Капелло . Вспоминая удручающую игру той команды, сложно представить себе девиз нелепее. Разве что какое-нибудь «мы приехали за золотом».

Евро-2016: «Один за всех и все за одного»

Девизом сборной России на чемпионате Европы 2016 будет «Один — за всех, все — за одного!». Вместе мы сила! #рлф pic.twitter.com/xQPc9jETSB

— Россия Любит Футбол! (@RuLoveFootball) 13 мая 2016 г.

Легендарная благодаря фильму про д’Артаньяна и трех его друзей мушекетеров в России фраза тоже побывала на борту автобуса отечественной сборной. Остальные, по признанию занимавшего пост главы РФС Виталия Мутко , были «какие-то шапкозакидательские».

Правда, исполнивший роль д’Артаньяна актер Михаил Боярский выбор РФС и болельщиков раскритиковал: «Есть девиз, который подходит нашей сборной больше — „А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!“.

КК-2017: „Будь верен своей команде!“

На прошлогоднем Кубке Конфедераций лозунг сборной скорее был обращен к болельщикам. Он выиграл у двух других вариантов: „Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!“ и „Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!“. Победила самая трезвая и нейтральная версия. Хотя выйти из группы россиянам это не помогло.

Исходя из опыта предыдущих голосований, фаворитом скорее всего будет столь же нейтральное „играй с открытым сердцем. На момент написания статьи этот вариант лидировал (42% голосов), опережая на 6 пунктов „русских медведей…“.

“Идем на таран!»

Фраза «Идём на таран!» стала девизом сборной России по хоккею, под которым она будет играть на чемпионате мира 2017 года. pic.twitter.com/4X966KxsoV

Отметим, что у хоккейной сборной России также есть традиции написания девизов. Например, на ЧМ-2016 (бронза) слоган был: «Красная машина: Made in Russia». А год спустя (снова бронза) официальным девизом стала суперлаконичная фраза «Идем на таран!».