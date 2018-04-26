В Кремле состоялся Кубок Мира по латиноамериканским танцам

В Кремле 14 апреля состоялось самое весеннее танцевальное мероприятие России — Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей. Генеральным партнером Кубка 2018 стал «Газпромбанк» (АО), официальным партнером — Авиакомпания NordStar, информационным партнером — МТРК МИР.

Традиционно этот вечер из спортивного состязания был превращен в важное светское событие. Модный Дом «Helena Elange» украсил главный танцевальный зал множеством живых цветов, среди гостей собрались ярые поклонники танца, в том числе, медийные персоны. Играла живая музыка, звучал необыкновенный вокал. Но в центре внимания, конечно, танцы, танцы, танцы — тем более, что первое и второе место на Кубке Кремля в этом году, впервые за десяток лет, заняли российские танцоры.

Мы –первые

В латиноамериканских танцах никогда не бывает стагнации. Все течет, меняется, на смену одним фаворитам приходят другие, танцоры постоянно наращивают мастерство, развиваются, обмениваются опытом. Пары создаются и распадаются. Тем приятнее осознавать, что общий уровень России в этом виде спорта показывает неплохой рост в динамике. Еще до проведения Кубка мира 2018 эксперты прочили победу двум нашим дуэтам — Кириллу Белорукову и Полине Телешовой и Никите Бровко и Ольге Урумовой. Неожиданности не случилось — Белоруков и Телешова действительно заняли первое место, Бровко и Урумова взошли на второй пьедестал. Поздравляем!

Вот как комментирует это Станислав Попов — президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета WDC, заслуженный деятель искусств России и главный устроитель Кубка: «Наша победа, конечно, очень радует сердце. Тем более, что последний раз на Кубке Россия выигрывала более десяти лет назад. Тогда золото взяли Славик Крикливый и Елена Хворова. Испытываю не просто радость, но и надежду на то, что победа станет хорошим мотивирующим фактором для других танцоров, профи и любителей. И даже для тех, кто только входит в спорт. Всё-таки в танцах нет ничего невозможного при должном упорстве и мастерстве!»

Впрочем, расслабляться не приходится — по выступлениям на Кубке было видно, что конкуренция очень высокая. Третья пара — дуэт Стефано Мориондо и Дарьи Глуховой из Италии показали великолепный танец, слаженный и артистичный. Станислав Попов отмечает, что Стефано и Дарья, возможно, лучшая итальянская пара на сегодняшний день. Сразу за ними опять российские танцоры — Кирилл Воронин и Татьяна Косенко, совсем недавно пришедшие в профессионалы из любителей. Впрочем, в мире спортивных бальных танцев грань между этими категориями может быть достаточно тонкой.

Любители, но не новички

Небольшой разрыв между профессионалами и любителями прекрасно виден на примере выступлений на Кубке среди любительских пар. Конечно, экспертам и судьям могут быть видны недостатки опыта или мастерства, а вот публика могла насладиться красивым, гладким, гармоничным танцем, полным самоотдачи и неподдельных эмоций. Здесь первое место заняли Соединенные Штаты Америки. Их представляла пара Остина Джосона и Нино Дзнеладзе. Серебро завоевали Михаил Попов и Вероника Тамарова (Россия), бронзу Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк (Россия).

Этот невероятный Exhibition

Впервые в рамках Кубка мира РТС решили провести турнир по Exhibition — этому эмоциональному танцу на стыке спортивного танца, балета, джаз-модерна, котемпорари, акробатики. Пять лучших пар со всего мира (Куба, Бельгия, США, Россия, Хорватия) показали очень чувственные, целостные, яркие, по всем параметрам выдающиеся номера. Победа у кубинцев — Клифтон Сепульведа и Мар Мартинез действительно заслуживают первого места. Следом за ними Бельгия, потом США, затем Россия и Хорватия. Вне зависимости от занятого места, каждая пара была по-своему сильна и интересна.

Подготовкой этой части Кубка занимался Виктор да Силва. Его кандидатура не случайна, ведь он считается одной из легенд жанра. Именно он вместе со Станиславом Поповым будет заниматься подготовкой первого в истории танца Российского турнира по Exhibition, который должен пройти осенью. Ожидаем захватывающее зрелище!

Танцы, музыка, снова танцы

За создание особенной атмосферы в Кремле отвечали не только танцоры, обаятельный ведущий Станислав Попов, шампанское и изысканные закуски и красивые декорации, но и, конечно, живая музыка. Игра ансамбля «Семь ветров» вместе с выступлениями пар составляла один целостный шедевр. Чувственный вокал певицы Марины Палома добавлял вечеру томительное, очень весеннее ожидание чего-то прекрасного. Для того, чтобы окунуться в мир танца, гости могли выйти на паркет в специальных перерывах и исполнить пару изящных па.

А один из самых трогательных и в то же время звучных номеров представила 14-летняя Анжелика Эланж, солистка детского хора Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, которая вместе с ведущим солистом Московского Академического театра оперетты Леонидом Бахталиным исполнили легендарный гимн Барселонской Олимпиады «Amigos Para Siempre» на испанском и английском языках.

Станислав Попов: «Организовать Кубок — дело непростое. В него вовлечены десятки людей, у каждого своя задача и практически нет шанса на ошибку! Мы работаем очень напряженно, стараясь предугадать все моменты — от встречи танцоров в аэропорту до четкого тайминга мероприятия, чтобы никто не заскучал и не устал. Но всё это окупается — я слышу отзывы людей и понимаю, что каждый Кубок — это множество возможностей для танцоров всех категорий. Поэтому будем продолжать!»

27 октября 2018 года Государственный Кремлевский дворец примет чемпионат мира WDC по европейским танцам среди профессионалов. До встречи на главном паркете страны!

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