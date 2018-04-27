«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол

«Юте» не удастся разгромить «Оклахому», а «Кливленд» обыграет «Индиану» — в «Большом куше».

В прошлом выпуске рубрики мы попробовали слегка видоизменить тактику. И попытались заиграть события, скомпоновав из них два весьма многообещающих экспресса. Вот только, несмотря на проход шести из восьми заигранных исходов, выгоду извлечь из этого не получилось. И Леброн Джеймс , и Пол Джордж сыграли выше всяческих похвал и привели свои команды к победе. «Торонто» и «Хьюстон» одержали уверенные победы. Вот только в первом случае, ожидаемая высокая результативность в очередной раз отправилась псу под хвост из-за безобразной игры «Вашингтона». А во втором — коллективы решили устроить сногсшибательную перепалку в заключительном игровом отрезке, чем, хоть и ненамного, но перечеркнули наши и без того призрачные шансы. В нашем банке 11 000 фишек.

Событие

Матч #6 первого раунда плей-офф НБА «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.4/3.28, фора (-6,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (106,5) за 1.95; гости (100,5) за 1.95; общий (206,5) за 1.96. Выбор — победа «Тандер» с форой (+7,0) с коэффициентом 1.87. Матч #6 первого раунда плей-офф НБА «Индиана Пэйсерз» — «Кливленд Кавальерс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.9/2.02, фора (-1,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (102,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.94; общий (203,5) за 1.96. Выбор — победа «Кливленда» с учётом ОТ коэффициентом 2.02. Ставка — 11 000 фишек с коэффициентом 3.7774 (возможная прибыль — 30 552 фишки). Прелюбопытные серии. Неожиданные развязки. Безумные отыгрыши. За этим стоит наблюдать и этим стоит наслаждаться. И первым событием открывающим экспресс и закрывающим игровой день станет противостояние двух самых неуступчивых коллективов. Можно долго рассматривать матчи серии через призму статистики, искать совпадения и закономерности, пытаться анализировать игру в защите и провалы в нападении. Но мы этого делать, естественно, не будем.

«Юта» хоть и является фаворитом серии, но, за исключением небольшого преимущества в командной игре, не настолько хороша, чтобы в решающих матчах серии громить трио из Уэстбрука , Джорджа и Энтони. А слова неоперившегося лидера «Джаз» о том, что следующий матч в серии станет последним, не просто раззадорят лидеров «Оклахомы». Они выйдут на паркет с желанием показать и доказать — кто есть кто на данный момент в современной лиге. Ведь в прошлом матче Рассел Уэстбрук и Пол Джордж во всей красе продемонстрировали, на что они на самом деле способны. Очень хотелось взять чистую победу гостей, но тот факт, что неплохо защищающаяся «Оклахома» позволила сопернику привезти внушительные «+25» наводит на неприятные размышления. Тем не менее у «Тандер» есть и за счёт чего навязать борьбу, и за счёт кого. Тем более опыта игр в плей-офф у них больше, а квалификация игроков как минимум не хуже. Удачи, Расс.

Ну и куда же без него, «Кливленд». Есть запас у Леброна и Ко. И пускай многие скептики, в том числе и автор, считают, что этот запас зиждется только на Джеймсе, но он определённо есть. Приятно видеть, что и в защите ребята наконец-то пашут с полной самоотдачей. Конкретно в этом случае, именно предыдущие матчи указывают на победу прошлогодних финалистов. Первый матч серии опустим — мы его уже и разжевали и забыли. Зато события остальных поединков проходили приблизительно по одному сценарию — «Кавальерс» создавали комфортный отрыв и слегка сбавляли обороты. Чем и пользовалась «Индиана».