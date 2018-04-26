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Швед перенес рекордную «трешку №100» со среды на пятницу
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Швед перенес рекордную «трешку №100» со среды на пятницу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Это уже рекорд. Причем давно: прежнее достижение, принадлежавшее натурализованному американцу Бобби Диксону из «Фенербахче» (78 точных трехочковых в прошлом сезоне), Швед перекрыл еще 8 марта. Но после двух матчей с ЦСКА оставалось лишь три попадания (как раз его средняя норма) до заманчивой сотни. При том, что эта попытка достичь юбилейного рубежа вполне могла оказаться и последней: в случае поражения в среду «Химки» закончили бы свое выступление в Евролиге…
На раз, два, три! «Химки» с третьей попытки все-таки одолели ЦСКА в Евролиге
В первой половине игры Швед выполнил четыре дальних броска. Два из них стали точными — №98 и №99. Однако после большого перерыва у лучшего снайпера баскетбольной Европы вдруг сбился прицел: за пять минут из трех трехочковых он не реализовал ни одного, и лидерство в счете перешло к ЦСКА. Дальше Швед поступил так, как и полагается настоящему лидеру. Он не стал тупо пробивать головой эту стену (мол, рано или поздно залетит), а просто перестал бросать издали. Совсем. За оставшиеся полтора периода он сподобился еще лишь на один трехочковый. В самом конце, когда победа была почти в кармане уже у «Химок», и его промах сильно навредить команде е мог. А до того — прилежно лез в проходы под щит, зарабатывал штрафные и снабжал партеров голевыми передачами. Швед не успел забросить сотую «трешку» за 20 минут, но вместо этого продлил участие «Химок» в Евролиге-2017/18 еще минимум на 40. Его позавчерашние 27 очков говорят сами за себя. И сколько из них были набраны из-за трехочковой дуги, сколько изнутри нее — дело десятое. Главное: победа-то у «Химок» есть. А рекордная «сотня» — куда она денется? Не представляю, что может помешать Шведу справить сей «отложенный юбилей»в пятницу в Мытищах. Любопытно, что старый рекорд Диксона уже успел превзойти и Серхио Родригес из ЦСКА. В среду он тоже реализовал 2 трехочковых из 8 и по-прежнему отстает от Шведа на 11 попаданий. При этом весьма вероятно, что испанец в этой Евролиге проведет на два матча больше — с учетом белградского «Финала четырех», шансы попасть в который у армейцев по-прежнему высоки. Так что предстоящая «дальнобойная сотня» Шведа вполне может оказаться и не последней для нынешней баскетбольной весны. Рекордсмены по трехочковым за один чемпионат Евролиги, начиная с сезона-2000/01 Попадания
Сезон
Всего
За матч
Алексей Швед («Химки»)*
2017/18  99  3,0  2  Серхио Родригес (ЦСКА)*
2017/18  88  2,7  3  Бобби Диксон («Фенербахче»)
2016/17  78  2,3  4-5 4-5  Милош Теодосич (ЦСКА) Милош Теодосич (ЦСКА)
2016/17 2015/16  77 77  2,7 2,7  Броски
Сезон
Всего
За матч
1  Алексей Швед («Химки»)*
2017/18  312  9,5  2  Серхио Льюль («Реал»)
2016/17  221  6,7  3  Дариус Адамс («Баскония»)
2015/16  207  7,1  4  Милош Теодосич (ЦСКА)
2016/17  202  7,0  5  Бобби Диксон («Фенербахче»)
2016/17  201  5,9  6  Серхио Родригес (ЦСКА)*
2017/18  199  6,0  Лидеры Евролиги-2017/18 по количеству трехочковых попаданий
Броски
За матч
%
1  Алексей Швед («Химки»)*
99/312  3,0/9,5  31,7  2  Серхио Родригес (ЦСКА)*
88/199  2,7/6,0  44,2  3  Артурас Милакнис («Жальгирис»)*
73/160  2,2/4,8  45,6  4  Кевин Пангос («Жальгирис»)*
71/150  2,2/4,5  47,3  5  Мэтт Дженнинг («Баскония»)*
62/159  1,9/4,8  39,0  11  Нандо Де Коло (ЦСКА)*
53/103  1,7/3,4  51,5  Как Швед бросал трехочковые в Евролиге-2017/18 против разных клубов
Соперники «Химок»
Броски
%
ЦСКА (рег. чемпионат) ЦСКА (плей-офф)* ЦСКА (всего)*
1/11 8/29 9/40  9,1 27,6 22,5  «Бамберг» (Германия)
9/20  45,0  «Фенербахче» (Турция)
8/19  42,1  «Эфес» (Турция)
8/19  42,1  «Црвена Звезда» (Сербия)
8/19  42,1  «Валенсия» (Испания)
8/20  40,0  «Милан» (Италия)
8/20  40,0  «Реал» (Испания)
7/18  38,9  «Уникаха» (Испания)
7/30  23,3  «Жальгирис» (Литва)
6/18  33,3  «Олимпиакос» (Греция)
6/18  33,3  «Барселона» (Испания)
5/21  23,8  «Баскония» (Испания)
5/21  23,8  «Панатинаикос» (Греция)
3/15  20,0  «Маккаби» Т-А (Израиль)
2/14  14,3  Всего
99/312  31,7  * Показатели еще могут измениться по ходу этого сезона.
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