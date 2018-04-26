Швед перенес рекордную «трешку №100» со среды на пятницу

Это уже рекорд. Причем давно: прежнее достижение, принадлежавшее натурализованному американцу Бобби Диксону из «Фенербахче» (78 точных трехочковых в прошлом сезоне), Швед перекрыл еще 8 марта. Но после двух матчей с ЦСКА оставалось лишь три попадания (как раз его средняя норма) до заманчивой сотни. При том, что эта попытка достичь юбилейного рубежа вполне могла оказаться и последней: в случае поражения в среду «Химки» закончили бы свое выступление в Евролиге…

На раз, два, три! «Химки» с третьей попытки все-таки одолели ЦСКА в Евролиге

В первой половине игры Швед выполнил четыре дальних броска. Два из них стали точными — №98 и №99. Однако после большого перерыва у лучшего снайпера баскетбольной Европы вдруг сбился прицел: за пять минут из трех трехочковых он не реализовал ни одного, и лидерство в счете перешло к ЦСКА. Дальше Швед поступил так, как и полагается настоящему лидеру. Он не стал тупо пробивать головой эту стену (мол, рано или поздно залетит), а просто перестал бросать издали. Совсем. За оставшиеся полтора периода он сподобился еще лишь на один трехочковый. В самом конце, когда победа была почти в кармане уже у «Химок», и его промах сильно навредить команде е мог. А до того — прилежно лез в проходы под щит, зарабатывал штрафные и снабжал партеров голевыми передачами. Швед не успел забросить сотую «трешку» за 20 минут, но вместо этого продлил участие «Химок» в Евролиге-2017/18 еще минимум на 40. Его позавчерашние 27 очков говорят сами за себя. И сколько из них были набраны из-за трехочковой дуги, сколько изнутри нее — дело десятое. Главное: победа-то у «Химок» есть. А рекордная «сотня» — куда она денется? Не представляю, что может помешать Шведу справить сей «отложенный юбилей»в пятницу в Мытищах. Любопытно, что старый рекорд Диксона уже успел превзойти и Серхио Родригес из ЦСКА. В среду он тоже реализовал 2 трехочковых из 8 и по-прежнему отстает от Шведа на 11 попаданий. При этом весьма вероятно, что испанец в этой Евролиге проведет на два матча больше — с учетом белградского «Финала четырех», шансы попасть в который у армейцев по-прежнему высоки. Так что предстоящая «дальнобойная сотня» Шведа вполне может оказаться и не последней для нынешней баскетбольной весны. Рекордсмены по трехочковым за один чемпионат Евролиги, начиная с сезона-2000/01 Попадания

Сезон

Всего

За матч

2017/18 99 3,0 2 Серхио Родригес (ЦСКА)*

2017/18 88 2,7 3 Бобби Диксон («Фенербахче»)

2016/17 2015/16 77 77 2,7 2,7 Броски

Сезон

Всего

За матч

1 Алексей Швед («Химки»)*

2015/16 207 7,1 4 Милош Теодосич (ЦСКА)

2016/17 202 7,0 5 Бобби Диксон («Фенербахче»)

2016/17 201 5,9 6 Серхио Родригес (ЦСКА)*

2017/18 199 6,0 Лидеры Евролиги-2017/18 по количеству трехочковых попаданий

Броски

За матч

%

1 Алексей Швед («Химки»)*

99/312 3,0/9,5 31,7 2 Серхио Родригес (ЦСКА)*

62/159 1,9/4,8 39,0 11 Нандо Де Коло (ЦСКА)*

53/103 1,7/3,4 51,5 Как Швед бросал трехочковые в Евролиге-2017/18 против разных клубов

Соперники «Химок»

Броски

%

ЦСКА (рег. чемпионат) ЦСКА (плей-офф)* ЦСКА (всего)*

1/11 8/29 9/40 9,1 27,6 22,5 «Бамберг» (Германия)

9/20 45,0 «Фенербахче» (Турция)

8/19 42,1 «Эфес» (Турция)

8/19 42,1 «Црвена Звезда» (Сербия)

8/19 42,1 «Валенсия» (Испания)

8/20 40,0 «Милан» (Италия)

8/20 40,0 «Реал» (Испания)

7/18 38,9 «Уникаха» (Испания)

7/30 23,3 «Жальгирис» (Литва)

6/18 33,3 «Олимпиакос» (Греция)

6/18 33,3 «Барселона» (Испания)

5/21 23,8 «Баскония» (Испания)

5/21 23,8 «Панатинаикос» (Греция)

3/15 20,0 «Маккаби» Т-А (Израиль)

2/14 14,3 Всего

99/312 31,7 * Показатели еще могут измениться по ходу этого сезона.