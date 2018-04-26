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Стюард тестового матча: «Очень надеюсь на адекватность земляков»
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Стюард тестового матча: «Очень надеюсь на адекватность земляков» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Очень надеюсь на адекватность земляков, что они не будут мусорить и безобразничать на таком красивом новом стадионе, которым мы все должны гордиться. Самаре выпала большая честь принимать событие мирового масштаба. Я горжусь, что буду частью этого», — говорит Елена Борисова.
Она также рассказала, что у стюардов была практика во время матчей на «Металлурге», когда отрабатывались действия в различных ситуациях.
"Мы учимся правильно работать, для безопасности, спокойствия и комфорта других. Думаю, после работы на тестовых матчах на чемпионате мира все отработают достойно", — рассказывает Елена.
Напомним, первым тестовым матчем на новой арене станет встреча первенства ФНЛ «Крылья Советов» и воронежский «Факел», которая пройдет 28 апреля. Во время матча будут протестированы все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам.
Матч будет проходить при 30%-й загрузке стадиона (15 тыс. зрителей). Частичная загрузка стадиона обусловлена требованиями FIFA.
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