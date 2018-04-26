Стюард тестового матча: «Очень надеюсь на адекватность земляков»

«Очень надеюсь на адекватность земляков, что они не будут мусорить и безобразничать на таком красивом новом стадионе, которым мы все должны гордиться. Самаре выпала большая честь принимать событие мирового масштаба. Я горжусь, что буду частью этого», — говорит Елена Борисова

Она также рассказала, что у стюардов была практика во время матчей на «Металлурге», когда отрабатывались действия в различных ситуациях.

"Мы учимся правильно работать, для безопасности, спокойствия и комфорта других. Думаю, после работы на тестовых матчах на чемпионате мира все отработают достойно", — рассказывает Елена.

Напомним, первым тестовым матчем на новой арене станет встреча первенства ФНЛ «Крылья Советов» и воронежский «Факел», которая пройдет 28 апреля. Во время матча будут протестированы все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам.

Матч будет проходить при 30%-й загрузке стадиона (15 тыс. зрителей). Частичная загрузка стадиона обусловлена требованиями FIFA.