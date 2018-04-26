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Юные танцоры из Бибирева завоевали медали международных соревнований «Green Velvet Cup — 2018»
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Юные танцоры из Бибирева завоевали медали международных соревнований «Green Velvet Cup — 2018» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Vegas» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» успешно выступили на международных соревнованиях по спортивным бальным танцам «Green Velvet Cup — 2018». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Наши воспитанники завоевали множество наград на этих соревнованиях. Кирилл Павлов и Арина Кучер заняли первое место в кубке венского вальса и второе место в кубке ча-ча-ча, а Серафим Лепихов и Юлианна Казакова взяли бронзу в категории «Дети». Высшую награду также заслужила пара Максим Павлов и Анфиса Воронина, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Все юные танцоры по завершении соревнований получили заслуженные кубки и медали. (вт)
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