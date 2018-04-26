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Экс-начальник «Локомотива»: «Глушаков постоянно поливает клуб, которому он стольким обязан»
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Экс-начальник «Локомотива»: «Глушаков постоянно поливает клуб, которому он стольким обязан» 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев вспомнил об уходе полузащитника Дениса Глушакова в "Спартак" в 2013 году. При этом Глушаков назвал Славена Билича, главного тренера «Локомотива» на тот момент, «самым слабым тренером в его карьере».
"Мне неприятно говорить про Глушакова. Ну а как, если он ушел из «Локомотива» и постоянно поливает клуб, которому он стольким обязан… Троллил вот, когда «Спартак» стал чемпионом. Надеюсь, в этом сезоне его уже «Локо» как следует потроллит.
Билич не слабый тренер. Просто Денис был недоволен своим положением в клубе. Ушел в «Спартак». Надеюсь, ему там попались тренеры посильнее, что тут сказать… Но я считаю, что футболист не имеет права говорить такое про тренера. Глушаков не уважает себя, когда так о Биличе отзывается.
Возьмите Оздоева. При Биличе у него тоже все было не супер в «Локо». Но он всегда уважительно говорил и о Славене, и о «Локомотиве». Ушел из клуба по-мужски. А не как Глушаков. Ну, видимо, так учат на Кавказе. А в Миллерове — нет", — сказал Чекамерев.
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