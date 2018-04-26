Байдарочники Блинцов и Гусев получат бронзовые медали ЧЕ-2017 после отстранения соперников

ТАСС , 26 апреля. Российские гребцы Владислав Блинцов Олег Гусев получат бронзовые медали чемпионата Европы 2017 года по гребле на байдарках и каноэ в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 м после дисквалификации соперников за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Третье место в состязаниях двоек на 500 м на турнире заняли украинцы Иван Семкин и Игорь Трунов . Позднее они были отстранены за нарушение антидопинговых правил, их результаты на чемпионате Европы аннулированы.

В связи с этим Европейская ассоциация каноэ пересмотрела результаты финала в данной дисциплине и приняла решение передать медали Блинцову и Гусеву, финишировавшим в данном заезде на четвертом месте.