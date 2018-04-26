Боб Хартли — основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо»

57-летний Хартли сейчас возглавляет сборную Латвии. Ранее специалист успел поработать в различных североамериканских лигах, в том числе и НХЛ, а также на протяжении двух лет возглавлял швейцарский клуб «Цюрих». Хартли — обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера «Колорадо Эвеланш».