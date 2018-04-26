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Боб Хартли — основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо»
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Боб Хартли — основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо» 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», канадский специалист Боб Хартли — основной кандидат на пост главного тренера нижегородского «Торпедо». Также в круг претендентов на должность входят Александр Андриевский и Павел Торгаев. Напомним, клуб недавно расстался с главным тренером Петерисом Скудрой.
57-летний Хартли сейчас возглавляет сборную Латвии. Ранее специалист успел поработать в различных североамериканских лигах, в том числе и НХЛ, а также на протяжении двух лет возглавлял швейцарский клуб «Цюрих». Хартли — обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера «Колорадо Эвеланш».
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