Секс-скандал в русском биатлоне, «Спартак» хуже «Амкара» и раскаяние Мусы

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 26 апреля.

ЦИФРЫ. Комбаров и другие причины, почему "Спартак" в обороне хуже «Амкара» Почти два года назад Массимо Карреру позвали в «Спартак» наладить игру в обороне. Но даже профильный специалист, помогавший Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, не справился с этой задачей. Почему?

МРАК. «Я хочу, чтобы такого никто больше не испытал». 17-летняя биатлонистка — о домогательствах тренера Российская биатлонистка Анна Моисеева , обвинившая своего тренера Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах, рассказала о случившемся. Ранее стало известно, что 17-летняя спортсменка направила письмо министру спорта и физической культуры Московской области Роману Терюшкову , чтобы тот дал свою оценку произошедшему. История мрачная…

НЕОЖИДАННО. Головин круче Аршавина, но хуже Дзагоева. Об этом говорят факты Александр Головин — один из самых ярких российских футболистов нового поколения, который в свои неполные 22 года уже достиг большего, чем некоторые наши игроки за всю карьеру. Но круче ли армейский хавбек других российских атакующих полузащитников, также рано начавших сверкать во взрослом футболе?

ЭКСКЛЮЗИВ. Ахмед Муса : «В раздевалке Гончаренко спросил — зачем ты так поступил?» Нигерийский нападающий ЦСКА дал интервью «СЭ» перед матчем с "Зенитом" . Муса рассказал, почему не пошел в «Халл» к Леониду Слуцкому, дал советы Александру Головину, если тот все-таки уедет в Англию, и объяснил, что случилось во время матча с «Динамо», когда он не пожал руку главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко.

ИНСАЙДЫ. Еременко вернется в ЦСКА? Или перейдет в «Спартак»? Во вторник президент ЦСКА Евгений Гинер сделал заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Выступая перед студентами МГИМО , он сказал, что у 31-летнего хавбека Романа Еременко есть действующий контракт с клубом, и осенью футболист вернется в команду и приступит к тренировкам. Гинер или лукавит, или просто гений.

СЕРЬЕЗНО? Андрей Воронин : «У России нет таких, как Салах . И это хорошо» Бывший нападающий «Ливерпуля», «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин восхищается игрой Мохамеда Салаха, но верит в Федора Смолова. Кроме того, форвард поделился своим мнением о сборной России и последних событиях в чемпионате России.

РЕШЕНИЕ. Арбитр CAS рассказал, почему оправдал россиян вопреки МОК Арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) Михаэль Гайстлингер впервые после публикации мотивировочной части рассказал, как принимались решения об оправдании российских спортсменов, подозревавшихся в допинговых нарушениях на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

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