Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировала «СЭ» ситуацию с российской биатлонисткой Анной Моисеевой обвинившей тренера Сергея Тутмина из школы «Истина» в домогательствах.
— Настолько это некрасиво и грязно, что не хочу даже общаться об этом. Не хочу комментировать эту грязь, увольте и все, — заявил Ростовцев. (Игорь НОВИКОВ)
Напомним, что 17-летняя Моисеева заявила, что Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона.
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах