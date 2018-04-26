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Павел Ростовцев — о сексуальном скандале в биатлоне: «Не хочу комментировать эту грязь»
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Павел Ростовцев — о сексуальном скандале в биатлоне: «Не хочу комментировать эту грязь» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировала «СЭ» ситуацию с российской биатлонисткой Анной Моисеевой обвинившей тренера Сергея Тутмина из школы «Истина» в домогательствах.
— Настолько это некрасиво и грязно, что не хочу даже общаться об этом. Не хочу комментировать эту грязь, увольте и все, — заявил Ростовцев. (Игорь НОВИКОВ)
Напомним, что 17-летняя Моисеева заявила, что Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона.
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах
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