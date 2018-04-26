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Советский штурмовик Ил-2 времен ВОВ принял участие в авиашоу в Германии
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Советский штурмовик Ил-2 времен ВОВ принял участие в авиашоу в Германии 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет пролежал на дне озера 70 лет и был отреставрирован после того, как его обнаружили поисковики. В настоящий момент в мире есть только два Ил-2, способных совершать полеты.
В Берлин для участия в авиашоу, которое посвящено окончанию Второй мировой войны, прилетел легендарный советский штурмовик Ил-2 — участник воздушных боев в небе Заполярья.
От Калуги до аэродрома Шенефельд 2000 километров. Их летчик-испытатель Владимир Барсук преодолел с промежуточными посадками в Минске и Варшаве.
Штурмовик-ветеран является одним из двух летающих Ил-2 в мире. В конце ноября 1943-го года он принял свой последний бой. Тогда самолетом управлял Герой СССР, младший лейтенант Валентин Скопинцев. Для него это был всего лишь третий вылет на штурмовике.
В небе, недалеко от границы с Норвегией, группа немецких мессершмитов навязала бой нашим летчикам, и самолет был сбит. Каким-то чудом истерзанный штурмовик с неработающим двигателем удалось посадить на лед замерзшего озера Кривое у поселка Сафоново.
Едва экипаж покинул кабину, как он ушел под воду. На дне Ил-2 пролежал 70 лет, прежде чем его обнаружили и подняли поисковики.
Долгие месяцы, по оригинальным чертежам и схемам его восстанавливали новосибирские реставраторы. Некоторые пробоины в корпусе оставили нетронутыми.
В Германии самолет пробудет до воскресенья. Его показательные полеты увидят тысячи зрителей.
Ранее сайт телеканала «Звезда» рассказывал о легендарном российском штурмовике Ил-2, который внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
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