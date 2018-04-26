Фото с сайта ФК «Факел»«Но верил я, не все ещё пропало…»
Уже пятую победу по весне одержал «Ротор-Волгоград», а «Тюмень» в «странном» матче фактически без борьбы на выезде обыграла «Сибирь». И теперь от спасительного 15-го места «Олимпиец» отделяют уже 2 очка. Вероятно, предстоящая домашняя игра против волгоградцев (28 апреля) будет определяющей в судьбе нижегородского клуба. Как пел Андрей Макаревич, не всё ещё пропало.
Факел (Воронеж) — Олимпиец — 4:1 (1:0). 21 апреля. Центральный стадион профсоюзов. 1100 зрителей.
Голы: Лебеденко (23, 90 + 1), Мануковский (53), Осипенко (85) — Чирьяк (90 + 4, с пенальти).
«Факел»: Фёдоров, Мустафин, Осипенко, Семёнов, Хайманов, Кузьмин (Арустамян, 63), Амбарцумян, Афанасьев (Мичуренков, 75), Мануковский (Рекиш, 84), Алхазов (Лукьяновс, 67), Лебеденко.
«Олимпиец»: Сысуев, Маляров, Хрипков, Морозов, Филин, Нежелев, Горбунов (Чирьяк, 36), Аюпов (Бочаров, 73), Фомин, Спэтару (Сергеев, 46), Беляков (Безденежных, 59).
Предупреждения: Арустамян (89) — Фомин (38), Безденежных (69), Филин (89), Морозов (89).
Главный судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
Несколько удивительно, что «Факел», располагая весьма приличным составом, вдруг оказался слабейшим в турнире. В первых семи весенних матчах южане не забили ни одного гола, зато в двух последних турах их атака разгулялась! Сначала был положен на лопатки «Луч-Энергия» — 3:1, а затем испить горькую чашу до дна пришлось «Олимпийцу». Перед отъездом в Воронеж футболисты и тренеры волжан встретились с болельщиками и пообещали исправить неприятную ситуацию, но пока это только слова. Безвыигрышная серия достигла отметки 10 встреч.
Хозяева поля действовали в охотку, впереди выделялся известный форвард Игорь Лебеденко, которому в мае стукнет 35 лет. Любопытно, что это был его 9-й матч за «Факел», но забить ему посчастливилось только в игре против «Олимпийца», причём дважды. Впервые в сезоне автором гола стал и экс-полузащитник дзержинского «Химика» Александр Мануковский. После его дальнего удара небольшой рикошет дезориентировал голкипера гостей. Наши сумели забить только при счёте 4:0 — уже, как говорится, на флажке. За это они должны благодарить защитника «Факела» Игоря Хайманова, который привёз в свои ворота совершенно не обязательный пенальти. Хорват Ловре Чирьяк отметился дебютным голом в России.
— Наверное, наша худшая игра в этом году, — считает главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев. — «Факел» победил заслуженно. Психологически на нас давит безвыигрышная полоса. Я предупреждал ребят, что в этой лиге каждый может обыграть каждого и не надо обращать внимание на то, что воронежцы идут последними. Мы вышли с желанием победить, так как ничьи на выезде, скажем так, нас не совсем устраивают. Но пропустили контратаку, после чего хозяева получили психологическое преимущество, а мы в позиционных атаках не смогли создать моменты для взятия ворот. «Факел» же продолжал успешно действовать на контратаках…
Перед вами — оставшиеся матчи нижегородцев и их главных конкурентов.
«Олимпиец»: «Ротор-Волгоград» (дома), «Кубань» (в гостях), «Луч-Энергия» (д), «Авангард» (г).
«Ротор-Волгоград»: «Олимпиец» (г), «Крылья Советов» (д), «Томь» (г), «Химки» (д).
«Тюмень»: «Оренбург» (д), «Тамбов» (г), «Спартак-2» (д), «Балтика» (г).
«Луч-Энергия»: «Кубань» (д), «Авангард» (д), «Олимпиец» (г), «Крылья Советов» (д).
«Томь»: «Зенит-2» (д), «Факел» (г), «Ротор-Волгоград» (д), «Кубань» (г).
Судя по календарю, все наши конкуренты способны набрать в четырёх последних турах по 4 — 6 очков. Соответственно, нам нужно сыграть ещё лучше, ведь даже две победы ничего не гарантируют. В чём шанс «Олимпийца»? В первую очередь в том, что и «Ротор-Волгоград», и «Луч-Энергия» приедут в Нижний. И очень желательно в этих матчах взять 6 очков. Что касается выездных встреч, то и «Кубань», и «Авангард», очевидно, уже не будут иметь турнирной мотивации. Вдобавок куряне примут нижегородский клуб через пару дней после своего финала Кубка России с «Тосно».
Как видим, ещё всё в руках «Олимпийца». Другое дело, что предпосылок для финишного спурта, к сожалению, не видно…
Остальные результаты 34-го тура: Сибирь — Тюмень — 0:2, Оренбург — Динамо СПб — 4:3, Енисей — Томь — 3:2, Спартак-2 — Волгарь — 2:3, Зенит-2 — Крылья Советов — 0:2, Ротор-Волгоград — Луч-Энергия — 4:2, Балтика — Химки — 0:0, Тамбов — Шинник — 3:1, Кубань — Авангард — 0:3.
И В Н П М О 1. Енисей 34 23 5 6 61-26 74 2. Оренбург 34 23 5 6 53-24 74 3. Крылья Советов 34 23 4 7 55-20 73 4. Тамбов 34 18 6 10 51-33 60 5. Балтика 34 17 6 11 39-31 57 6. Сибирь 34 14 10 10 37-27 52 7. Динамо СПб 34 12 14 8 45-41 50 8. Шинник 34 13 9 12 42-42 48 9. Кубань 34 12 10 12 42-41 46 10. Авангард 34 10 13 11 39-39 43 11. Волгарь 34 11 9 14 35-39 42 12. Химки 34 11 7 16 29-41 40 13. Спартак-2 34 10 8 16 42-58 38 14. Ротор-Волгоград 34 9 10 15 35-40 37 15. Тюмень 34 8 12 14 36-45 36 16. Луч-Энергия 34 8 11 15 34-47 35 17. Олимпиец 34 8 10 16 32-48 34 18. Томь 34 8 10 16 30-51 34 19. Зенит-2 34 8 7 19 37-55 31 20. Факел 34 7 8 19 21-47 29 Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей»/«Газовик») — 15 мячей, Андрей Панюков («Зенит-2»), Артём Кулишев («Динамо» СПб) — по 14, Сергей Корниленко («Крылья Советов») — 13, Александр Соболев («Томь»/«Крылья Советов»), Максим Житнев («Сибирь»), Алексей Сутормин («Газовик») — по 12.