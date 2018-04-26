«Но верил я, не все ещё пропало…»

Фото с сайта ФК «Факел»«Но верил я, не все ещё пропало…»

Уже пятую победу по весне одержал «Ротор-Волгоград», а «Тюмень» в «странном» матче фактически без борьбы на выезде обыграла «Сибирь». И теперь от спасительного 15-го места «Олимпиец» отделяют уже 2 очка. Вероятно, предстоящая домашняя игра против волгоградцев (28 апреля) будет определяющей в судьбе нижегородского клуба. Как пел Андрей Макаревич , не всё ещё пропало.

Факел (Воронеж) — Олимпиец — 4:1 (1:0). 21 апреля. Центральный стадион профсоюзов. 1100 зрителей.

Голы: Лебеденко (23, 90 + 1), Мануковский (53), Осипенко (85) — Чирьяк (90 + 4, с пенальти).

«Факел»: Фёдоров, Мустафин, Осипенко, Семёнов, Хайманов, Кузьмин (Арустамян, 63), Амбарцумян, Афанасьев (Мичуренков, 75), Мануковский (Рекиш, 84), Алхазов (Лукьяновс, 67), Лебеденко.

«Олимпиец»: Сысуев, Маляров, Хрипков, Морозов, Филин, Нежелев, Горбунов (Чирьяк, 36), Аюпов (Бочаров, 73), Фомин, Спэтару (Сергеев, 46), Беляков (Безденежных, 59).

Предупреждения: Арустамян (89) — Фомин (38), Безденежных (69), Филин (89), Морозов (89).

Главный судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

Несколько удивительно, что «Факел», располагая весьма приличным составом, вдруг оказался слабейшим в турнире. В первых семи весенних матчах южане не забили ни одного гола, зато в двух последних турах их атака разгулялась! Сначала был положен на лопатки «Луч-Энергия» — 3:1, а затем испить горькую чашу до дна пришлось «Олимпийцу». Перед отъездом в Воронеж футболисты и тренеры волжан встретились с болельщиками и пообещали исправить неприятную ситуацию, но пока это только слова. Безвыигрышная серия достигла отметки 10 встреч.

Хозяева поля действовали в охотку, впереди выделялся известный форвард Игорь Лебеденко , которому в мае стукнет 35 лет. Любопытно, что это был его 9-й матч за «Факел», но забить ему посчастливилось только в игре против «Олимпийца», причём дважды. Впервые в сезоне автором гола стал и экс-полузащитник дзержинского «Химика» Александр Мануковский . После его дальнего удара небольшой рикошет дезориентировал голкипера гостей. Наши сумели забить только при счёте 4:0 — уже, как говорится, на флажке. За это они должны благодарить защитника «Факела» Игоря Хайманова , который привёз в свои ворота совершенно не обязательный пенальти. Хорват Ловре Чирьяк отметился дебютным голом в России.

— Наверное, наша худшая игра в этом году, — считает главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев . — «Факел» победил заслуженно. Психологически на нас давит безвыигрышная полоса. Я предупреждал ребят, что в этой лиге каждый может обыграть каждого и не надо обращать внимание на то, что воронежцы идут последними. Мы вышли с желанием победить, так как ничьи на выезде, скажем так, нас не совсем устраивают. Но пропустили контратаку, после чего хозяева получили психологическое преимущество, а мы в позиционных атаках не смогли создать моменты для взятия ворот. «Факел» же продолжал успешно действовать на контратаках…

Перед вами — оставшиеся матчи нижегородцев и их главных конкурентов.

«Олимпиец»: «Ротор-Волгоград» (дома), «Кубань» (в гостях), «Луч-Энергия» (д), «Авангард» (г).

«Ротор-Волгоград»: «Олимпиец» (г), «Крылья Советов» (д), «Томь» (г), «Химки» (д).

«Тюмень»: «Оренбург» (д), «Тамбов» (г), «Спартак-2» (д), «Балтика» (г).

«Луч-Энергия»: «Кубань» (д), «Авангард» (д), «Олимпиец» (г), «Крылья Советов» (д).

«Томь»: «Зенит-2» (д), «Факел» (г), «Ротор-Волгоград» (д), «Кубань» (г).

Судя по календарю, все наши конкуренты способны набрать в четырёх последних турах по 4 — 6 очков. Соответственно, нам нужно сыграть ещё лучше, ведь даже две победы ничего не гарантируют. В чём шанс «Олимпийца»? В первую очередь в том, что и «Ротор-Волгоград», и «Луч-Энергия» приедут в Нижний. И очень желательно в этих матчах взять 6 очков. Что касается выездных встреч, то и «Кубань», и «Авангард», очевидно, уже не будут иметь турнирной мотивации. Вдобавок куряне примут нижегородский клуб через пару дней после своего финала Кубка России с «Тосно».

Как видим, ещё всё в руках «Олимпийца». Другое дело, что предпосылок для финишного спурта, к сожалению, не видно…

Остальные результаты 34-го тура: Сибирь — Тюмень — 0:2, Оренбург — Динамо СПб — 4:3, Енисей — Томь — 3:2, Спартак-2 — Волгарь — 2:3, Зенит-2 — Крылья Советов — 0:2, Ротор-Волгоград — Луч-Энергия — 4:2, Балтика — Химки — 0:0, Тамбов — Шинник — 3:1, Кубань — Авангард — 0:3.