В Чечне пройдет республиканская эстафета «Знамя Победы»

ГРОЗНЫЙ, 26 апреля. / ТАСС /. Республиканскую эстафету «Знамя Победы» запустили в Чечне в рамках празднования 73-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил в четверг журналистам министр по делам молодежи Иса Ибрагимов

По его словам копию Знамени Победы пронесут эстафетой по всем городам и районам Чеченской Республики. «Вручение копии Знамени Победы проводится на торжественной общешкольной линейке в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтах. Совершив почетный круг, знамя вернется в столицу республики к 9 мая», — отметил Ибрагимов.

Эстафета проводится для повышения интереса учащихся к историческому прошлому и памятным событиям страны. «А также воспитания патриотизма в молодых людях, формирования у подрастающего поколения верности родине и готовности к служению Отечеству», — добавил Ибрагимов.