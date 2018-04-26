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В Чечне пройдет республиканская эстафета «Знамя Победы»
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В Чечне пройдет республиканская эстафета «Знамя Победы» 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 26 апреля. /ТАСС/. Республиканскую эстафету «Знамя Победы» запустили в Чечне в рамках празднования 73-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил в четверг журналистам министр по делам молодежи Иса Ибрагимов.
По его словам копию Знамени Победы пронесут эстафетой по всем городам и районам Чеченской Республики. «Вручение копии Знамени Победы проводится на торжественной общешкольной линейке в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтах. Совершив почетный круг, знамя вернется в столицу республики к 9 мая», — отметил Ибрагимов.
Эстафета проводится для повышения интереса учащихся к историческому прошлому и памятным событиям страны. «А также воспитания патриотизма в молодых людях, формирования у подрастающего поколения верности родине и готовности к служению Отечеству», — добавил Ибрагимов.
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