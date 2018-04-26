«Московское долголетие»: мнение участников проекта

Время новых возможностей! — эта фраза красной нитью проходит через городской проект «Московское долголетие», который активно реализуется в территориальных центрах социального обслуживания, районных культурных и спортивно-досуговых учреждениях.

Редактор газеты «Борисовские пруды» решила лично познакомиться с пионерами «Московского долголетия» района Орехово-Борисово Северное.

Я иду в Территориальную клубную систему «Орехово», где сегодня танцуют сальсу. Уже в коридоре слышу знакомое «ча-ча-раз-два-три».

Меня встречает менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово», преподаватель английского языка в студии «Увлекательный English» Анастасия Ушакова

Мы входим в класс. Танцующие сразу обращают на нас внимание.

— Улыбаемся, — говорит Анастасия, — к нам пришел корреспондент из газеты. Будет делать ваши фотографии.

Начинающие пожилые танцоры оживляются и, кажется, что начинают стараться лучше. Все 18 человек улыбаются мне в камеру — отлично, улыбка всегда помогает в танце. С этим согласен наставник активистов Артем Огурцов. Выпускник ГИТИС-РАТИ, победитель российских и международных соревнований по латино-американским танцам. Он подбадривает учеников:

— Смотрим на себя в зеркало и улыбаемся… ча-ча-раз-два-три. Раскрытие, обратно, шоссе.

Танцоры старательно перебирают ногами. Сразу можно вычислить, кто раньше занимался танцами, а для кого это в новинку.

Среди учеников Огурцова замечаю маленькую блондинку, которая очень даже неплохо справляется с заданиями тренера. Это Татьяна Владимировна Илюдкина.

— Раньше я периодически занималась таким спортом, — отвечает Татьяна Владимировна, — то фитнес-аэробика, то восточные танцы. Вообще считаю, что этот вид спорта включает в себя и физическую подготовку, и растяжку, и пластику. Все это полезно для наших суставов, что очень важно в нашем возрасте. Плюс ко всему это хорошее настроение, новые знакомства, улыбки. Танцы — это всегда приятно. Я вообще думаю, что это лучшее из всех видов спорта.

А почему решили принять участие в «Московском долголетии»?

— Ну, если честно, мне совсем не хочется быть старой бабушкой и сидеть на лавочке, грызть семечки и обсуждать всякие дворовые сплетни. Мне хочется двигаться, мне хочется танцевать, хочется общения, активной жизни. Я думаю, что 60 лет, сколько мне сейчас, это не предел.

Дама ученого вида в спортивной форме сама заводит со мной разговор. Знакомимся. Это Елена Соломоновна Сперанская.

— Мне 78 лет, — говорит она, — и для меня сальса довольно проблемный вид танца. Я больше думала, куда поставить ногу, чем танцевала (смеется). А так мне все очень понравилось — хорошая нагрузка. Нам в таком возрасте полезно двигаться, испытывать какие-то положительные эмоции. «Московское долголетие» — отличная идея. Потому что, когда мы были молодые, у нас семьи были, на одном пальчике крутились. А сейчас — сели напротив телевизора, и все.

Сидеть на диване пенсионерам района Орехово-Борисово Северное не позволяет директор Клубной системы Галина Долгашова. Из класса сальсы перемещаюсь в ее кабинет.

Галина Георгиевна — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, представитель местной власти и пример для участников «Московского долголетия».

— Мы старались организовать занятия так, чтобы они были удобны и доступны всем, — рассказывает Галина Георгиевна, — Самая главная задача — заинтересовать старшее поколение нашего района в том, чтобы они приходили к нам и занимались тем, что им действительно интересно. Поэтому мы выбрали очень хорошего, талантливого педагога — Артема Огурцова. Мы им очень гордимся. Артем Юрьевич является золотым призером чемпионата Европы и серебряным призером чемпионата Мира по спортивно-бальным танцам. Такой подход у нас не только в танцах. В другом корпусе у нас трудится замечательный художник. Вместе со своими подопечными они создают такие шедевры, что глаз не отвести. Вот такие профессионалы у нас работают. Профессионалы, которые любят людей.

Я выхожу из Клубной системы, отягощенная новым знанием и новым представлением о возрасте и активности. И в моей голове эхом звучат слова 60-летней Татьяны Илюдкиной: «Мне хочется двигаться, мне хочется танцевать»…

Фото и видео: Кира Убожкова