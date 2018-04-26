Чистым не ушел никто!

Фото из соцсети «ВКонтакте»Чистым не ушел никто!

«Название трейла оправдалось! Очень порадовали количество стартовавших и то, что не было ни одного схода»; «На втором круге была такая жижа! Перепрыгнуть почему-то не получилось, но я без претензий»; «Организаторы молодцы, было круто!» Социальная сеть «ВКонтакте» пестрит комментариями участников «Грязного трейла». В прошлое воскресенье эти соревнования впервые состоялись в Нижегородской области.

Бегать! И точка

Мы уже рассказывали на страницах нашего издания о том, что трейлы (спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу) в этом году впервые были включены в календарь Нижегородской ассоциации любителей бега. И вот позади первый старт. О том, как он прошёл, мы побеседовали с одним из организаторов — Алексеем Королёвым

— Алексей, насколько я знаю, вы были в числе инициаторов проведения трейлов в нашем регионе.

— Так получилось, что пару лет назад наш старый знакомый, достаточно известный легкоатлет из Москвы Дмитрий Ерохин (он знаменит тем, что, например, бежал по маршруту Москва — Сочи перед Олимпийскими играми, в прошлом году в одиночку за 19 дней пересёк Сахалин, был участником ещё ряда ультрапробегов) пригласил к себе нижегородского ориентировщика Евгения Домбровского, меня и предложил организовать в нашем регионе трейл-забег. Евгений загорелся этой идеей, я тоже был готов оказать помощь. Но 2016 год прошёл без старта: планировали, но в итоге так и не удалось его организовать. А в 2017-м много нижегородцев съездило на ГРУТ — Golden Ring Ultra Trail, это трейл-забег в Суздале. Соревнования им очень понравились, и они тоже стали высказываться за проведение трейлов у нас. Народ хотел бегать!

Мы собрались группой единомышленников: Алексей Попов Алексей Козлов , Вячеслав Сиднев, я — и наметили ряд стартов. Алексей Попов взял на себя организационные вопросы, Алексей Козлов — всё, что касалось программного обеспечения проекта, Слава — работу с оборудованием, я — выбор и разметку дистанции. Вот такая главная судейская коллегия у нас получилась. А потом выяснилось, что ещё один ориентировщик, Павел Шестаков, хочет в этом году провести три трейл-забега. В результате мы объединили наши и его соревнования и запланировали на сезон Кубок Нижегородской области по трейлу из семи стартов.

— Не много ли для начала?

— С учётом двух команд организаторов — нормально. Хотя, конечно, у каждого — работа, семья. А организация трейлов — это лишь хобби и времени занимает прилично. Но мы считаем: раз взялись, надо провести. Да и самим интересно!

Добро пожаловать в трейлы

— В положениях о соревнованиях трассы у вас значатся как Т-10, Т-20, Т-70… Есть ли к ним определённые требования?

— Трейлы вошли во всероссийскую классификацию спортивных дисциплин, там есть общие требования. Например, ограничения на количество асфальта, питьевых пунктов, кругов, за которые нужно пройти дистанцию. Желательно, чтобы дистанция проходила в один круг, питьевой пункт располагался не менее чем через 16 километров от старта. В этом отличие от классической лёгкой атлетики, где питьевые пункты на марафонских дистанциях стоят через каждые 5 километров. В трейлах расчёт на то, что участники должны двигаться автономно, то есть они несут с собой воду, углеводное питание, телефон как аварийное средство связи. В общем, рассчитывают в первую очередь на себя. Возможен вариант заранее забросить что-то на судейский пункт.

— Жёстко!

— Да, экстремальная составляющая есть. И если кто не против пролезть по болоту или искупаться в лужах, добро пожаловать в трейлы.

— Первые соревнования, прошедшие в этом году, получили название «Грязный трейл»…

— Мы провели его в Артёмовских лугах, которые в марте-апреле априори не могут быть чистыми: из-за паводка вода поднимается, асфальта там не много, поэтому везде грязь. Уже в самом названии трейла мы дали понять участникам, что чистым не уйдёт никто. Так и получилось.

Синяки — не в счёт

— Наслышана, что у вас не всё сложилось, как изначально задумывали.

— Мы хотели сделать основной дистанцией Т-22, а Т-10 — дистанцией-спутником. Я проложил путь от деревни Никульское, мимо деревни Ржавка, по склонам Большой и Малой Ельни, до старого Кстова, там нужно было пересечь протоку по насыпи и возвращаться обратно — в сторону очистных сооружений, в район старта. Но за неделю до «Грязного трейла», когда я пошёл проверять дистанцию, выяснилось, что речка Рахма разлилась. Уровень воды достигал колена — при условии, что проходишь через бетонный мостик. А вот в районе старого Кстова протока настолько затопила дамбу, что пересечь реку вброд было нельзя, пришлось бы её переплывать. По правилам трейла это недопустимо, к тому же вода — всего плюс четыре градуса, протока около 50 метров. Никто из организаторов не готов выпускать участников в такие условия. Когда ручей по колено — это холодно и неприятно, плыть в таких условиях — опасно. Поэтому пришлось большой круг (Т-22) отменить и сделать дистанцию Т-20: два круга по Т-10. Получилось не так интересно, как хотелось бы.

— Но всё равно первый блин не комом.

— Считаю, что нет. У нас слаженная команда. У большинства членов судейской коллегии более чем 10-летний опыт проведения соревнований по рогейну (командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию на пересечённой местности, а также физическую выносливость. — Авт.). Все знают, что делать, и если вдруг возникали какие-то вопросы, они быстро снимались. Вдобавок мы учли опыт проведения трейла в Лукино (Балахнинский район), который впервые организовали в прошлом году. Главное, что с дистанции вернулись все, травмированных нет, а синяки, ссадины, ушибы мы не считаем.

— Впереди ещё шесть этапов Кубка Нижегородской области по трейлу. Чем они будут отличаться от того же «Грязного трейла»?

— Дистанция «Грязного трейла» проходила по очень простой местности: не было буреломов, болот, глубоких оврагов. В мае состоятся «Пырские джунгли» — вот там несколько участков трассы будут по густо заросшей местности. Своеобразие «Окской тропы» — большой набор высоты. «Борские буреломы» — это болота, просеки с завалами из деревьев, через которые нужно будет перебираться. Словом, у каждого трейла — своя изюминка.

— Наши трейлы — открытые, к нам могут приехать люди из других городов?

— Да, конечно. Думаю, спортсменам из других городов особенно будут интересны «Окская тропа» и «Горький ультратрейл», предусматривающий дистанцию Т-70. По практике проведения рогейнов могу сказать, что частые гости у нас — бегуны из Москвы, Кирова, Владимира и Саранска.