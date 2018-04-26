Джонс: «В воскресенье у Санчеса будет повышенное желание обыграть „Арсенал“»

Защитник « Манчестер Юнайтед Фил Джонс считает, что его одноклубник Алексис Санчес не будет испытывать повышенного волнения до и во время матча 36-го тура АПЛ против «Арсенала», своего бывшего клуба. Этой зимой Санчес перешел из «Арсенала» в «МЮ», где стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

«Не думаю, что Алексис будет чувствовать себя странно в матче против «Арсенала», мы ведь будем играть дома.

Если бы матч был на «Эмирейтс» , все могло бы быть иначе. Если бы мы играли на стадионе, который он любит и хорошо знает. Ну а дома — вряд ли. Однако у него все равно будет повышенное желание обыграть «Арсенал», — цитирует Джонса Mirror.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится в Манчестере 29 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени.