Агент Анисимова: Артём с удовольствием приедет на ЧМ, про травму он забыл 

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артёма Анисимова, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России.
«У Артёма Анисимова всё отлично, он готов играть на чемпионате мира. Он уже вылетел в Россию. 27 апреля рано утром он будет в Москве. После того, как Артём получит шенгенскую визу, он отправится в Швецию, где и присоединится к команде, выступающей на Евротуре, в районе семи вечера. Анисимов с удовольствием будет играть за свою страну, про травму он давно забыл, она осталась в прошлом», — сказал Гандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.