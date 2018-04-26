В Мехико стартовали дни Москвы

МЕХИКО, 26 апр — РИА Новости . Дни Москвы начались в четверг в столице Мексики праздничным выступлением ансамбля «Золотое кольцо».

В программе мероприятий — гала-концерт Московского камерного оркестра имени Шнитке, футбольные матчи московской юношеской команды «Чертаново» с мексиканской профессиональной юношеской сборной третьего дивизиона, а также с мексиканской юношеской командой «Ангелы Мехико». Кроме того, состоится сеанс одновременной игры в шахматы от российского гроссмейстера.

"Мы привезли вам из Москвы наши теплые сердца, между Москвой и Мехико существует крепкая, добрая дружественная связь, как между Россией и Мексикой в целом, кто бы что ни говорил", — заявил на церемонии открытия Дней Москвы на центральной площади Мехико российский посол Эдуард Малаян

Глава московской делегации, глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин остановился на футбольном аспекте в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу в России. «Через полтора месяца мы будем принимать в числе других мексиканскую футбольную сборную. Мы будем обязательно болеть за мексиканцев, чтобы сборная Мексики вышла в финал», — заявил Черемин под одобрительные аплодисменты собравшихся на площади зрителей.

Он отметил, что мексиканская фан-зона в Москве является одной из самых больших, причем расположена в 200 метрах от Красной площади. Во время чемпионата там будет проходить кулинарный фестиваль «Вкус Мексики».

В пятницу Дни Москвы продолжатся проведением презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Москвы, а также круглого стола по вопросам сотрудничества в области организации дорожного движения.