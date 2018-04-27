Рука бога несправедливости. «Марсель» выиграл дома у «Зальцбурга»

«Зальцбург» — гроза авторитетов

Давно «Олимпик» не был так близок к победе в еврокубке. В последний раз провансальцы играли в финале тогда еще Кубка УЕФА в 2004 году. Поэтому не стоило и сомневаться, что атмосфера на «Велодроме» будет невероятно горячей. Тем более, что это последний матч марсельцев на своем поле в текущей еврокампании. Зато финал пройдет на французской земле — в Лионе.

Перед началом матча трибуны почтили минутой аплодисментов (да-да, не молчания, а аплодисментов) память известного в прошлом полузащитника сборной Франции, а затем и тренера Анри Мишеля, скончавшегося 24 апреля.

Le Velodrome est magnifique ce soir🔥😍 #OMFCS

(📸 via @dimitrimoulins) pic.twitter.com/owa3pqshfD — PFC (@PassionFootClub) 26 апреля 2018 г.

«Олимпик» проделал в Лиге Европы очень большой путь, стартовав еще в конце июля в третьем квалификационном раунде турнира. Любопытно, что команды уже встречались в рамках нынешнего розыгрыша, оказавшись в одной группе. Тогда, кстати, австрийцы дома сумели одержать минимальную победу, а в гостях удержали нулевую ничью. А в плей-офф французы были сильнее «Браги», «Атлетика» и старшего брата австрийского клуба «РБ Лейпциг».

А вот «Зальцбург», который никто не воспринимает всерьез, выбил из турнира «Реал Сосьедад», «Боруссию» Дортмунд и «Лацио». Так что присмотреться к этой команде стоит. Наверняка несколько футболистов летом уедут из Австрии на повышение. Например, израильский нападающий Мунас Даббур, набравший 10 очков (7+3) в 14 матчах, Штефан Ляйнер (1+7) или Валон Бериша (6+1).

📋 «Олимпик» против «Зальцбурга» ✅

Митроглу и Пайет 🆚 Самассеку и Чалета-Цар#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/onpRseopGl — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 апреля 2018 г.

Рука бога несправедливости

По первому тайму гости оставили приятное впечатление. «Полыхающие» трибуны их никак не впечатлили, и австрийцы с первых минут стали нагло лезть вперед и прессинговать на чужой половине поля. Недосмотрели они лишь при подаче со штрафного в исполнении Димитри Пайета, которую замкнул Флорьян Товен.

При повторе стало ясно, что мяч после попадания полузащитнику в голову коснулся руки и только после этого влетел в сетку, но в динамике на поле этого не заметил никто, поэтому не было даже намеков на протесты.

La main de Thauvin sur l'ouverture du score #omfcs pic.twitter.com/7IKNZOVJwz — Clément Vaillant (@cvaillant1) 26 апреля 2018 г.

Некоторое время вдохновленные хозяева еще имели преимущество, но оно быстро сошло на нет. Правда, и у ворот Йоанна Пелле моментов в первые 45 минут создано не было. Статистика ударов (в створ) к перерыву: 5 (2) — 3 (1).

На помощь «Марселю» пришел Клинтон

Французы очень необычно разыграли мяч, начиная второй тайм — ударом в аут на чужой половине поля. Гости пошли вбрасывать мяч из-за боковой, а хозяева вшестером включились в прессинг. Хитрость не удалась, «быки» быстро сориентировались и от мяча избавились, тем не менее отметим этот необычный ход от Руди Гарсия.

В начале второго тайма сел в лужу шотландский арбитр Уильям Коллам . Он по какой-то неведомой причине не заметил очевидного фола в своей штрафной молодого полузащитника французов Максима Лопеса . Штефан Ляйнер пробросил мяч мимо оппонента и был сбит, но свисток судьи промолчал. Через пять минут Гарсия заменил Лопеса на Клинтона Н’Джие. И угадал на все сто.

Трех минут хватило новичку, чтобы вписать свою фамилию на табло. Причем он сам начал атаку передачей на Пайета на левый фланг, после чего рванул в штрафную, получил ответный пас и уложил мяч в дальний угол.

Австрийцы едва не отыграли один мяч, но вышедший на полчаса норвежский нападающий Фредрик Гульбрандсен с нескольких метров попал в штангу. В целом «быки» ни в чем сопернику не уступили, но пропустили два мяча и поставили под сомнение свои перспективы попасть в финал. А «Марселю» ни в коем случае нельзя расслабляться, в Зальцбурге его ждет очень тяжелый матч.

МАРСЕЛЬ — РБ ЗАЛЬЦБУРГ — 2:0 (1:0)

Голы: Товен, 15 — 1:0. Н’Джие, 63 — 2:0.

«Марсель» (Франция): Пеле, Амави, Рами, Сансон, Густаво, М. Лопес (Н’Джие, 60), Пайет, Окампос (Ангисса, 52), Товен (Жермен, 81), Сарр, Митроглу.

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия): Вальке, Ульмер, Рамальо, Чалета-Цар, Ляйнер, Самассеку, Айдара (Ябо, 81), Вольф (Шлагер, 68), В. Бериша, Даббур, Хван Хи Чан (Гульбрандсен, 60).

Предупреждения: М. Лопес, 20. Вольф, 22. Митроглу, 90.

Судья: Уильям Коллам (Шотландия).