В «Финал четырех» выходят по-разному: Литва ликует, Обрадович спокоен

Шарунас Ясикявичюс сидел на стуле у боковой линии в синем костюме и плакал. Под руководством знаменитого в недавнем прошлом игрока, но фактически начинающего (42 года) тренера пробился в «Финал четырех», где его не было аж с 1999 года, когда каунасский клуб завоевал единственный в своей истории континентальный титул. По щекам Шараса текли слезы счастья, а вокруг грохотал ликующий 14-тысячный зал, полностью одетый в зеленое. В футболки цвета самой популярной спортивной команды маленькой, но очень баскетбольной страны.

Напомню, что эту серию «Жальгирис» начинал в гостях, без преимущества своей площадки. Но на прошлой неделе ему удалось «зацепить» одну победу в Афинах (в овертайме) — и это означало шанс решить все у себя, в Литве. В прекрасном дворце, окруженном водой со всех четырех сторон (если вы еще не бывали на этой арене — очень советую съездить), и всегда наполненном истовыми фанатами.

Шанс был использован. Мои опасения, что после вдохновенных «+20» во вторник у «Жальгириса» может не хватить «топлива» на четверг, оказались напрасными. Сегодняшняя, повторная победа получилась пусть и не столь итогово-крупной, но, если по сути, ничуть не менее уверенной. На стартовый рывок хозяев («+9») у «Олимпиакоса» в первой четверти ответ еще нашелся. Однако во втором периоде литовцы добились «+17», а в третьем достигли совсем разгромной отметки «+23».

Все остальное было уже неважно. Например, что греки играли без Георгиоса Принтезиса , а Вассилис Спанулис смазал 5 трехочковых из 7 и добавил 5 потерь к 6 голевым передачам. «Олимпиакос» в Каунасе и близко не был тем иезуитским «Олимпиакосом», который доставил ЦСКА массу неприятностей в «Финалах четырех» последних лет. Ему просто не дали поднять голову.

Другая серия завершилась иначе. Тоже в переполненном и отлично болевшем зале, но не в пользу его хозяев. Действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» методично положил на лопатки «Басконию», не обращая внимания на крики с трибун. Команда самого титулованного тренера континента Желько Обрадовича сегодня сыграла как машина. И в защите отрабатывала как следует, совершая один перехват за другим, и в атаке прекрасно разыгрывала мяч, попадая с любой дистанции.

В концовке Обрадович, в отличие от каунасского Ясикявичюса, никаких эмоций не демонстрировал. Для него выигранный четвертьфинал Евролиги — штука совершенно привычная. А в полуфинале 18 мая в Белграде «Фенербахче» встретится как раз с «Жальгирисом».

Участники другого матча 1/2 могут определиться завтра, в пятницу. ЦСКА ведет 2-1 в «российской» серии с «Химками» и играет на выезде, а «Реал» при таком же счете в свою пользу принимает «Панатинаикос» в Мадриде. Если в каком-то из четвертьфиналов дело все-таки дойдет до решающего матча №5, то он (или даже они) состоится 1 мая.

Евролига 1/4 финала Четвертый матч

Жальгирис (Литва) — Олимпиакос (Греция) — 101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)

Жальгирис: Пангос (21), Улановас (20), Тупане (11). Олимпиакос: Спанулис (19), Стрелниекс (17), Папаниколау (15), Уилтьер (12). Счет в серии: 3-1.

Баскония (Испания) — Фенербахче (Турция) — 83:92 (19:25, 13:23, 30:24, 21:20)

Баскония: Пуарье (14), Бобуа (13), Фойтманн (12), Шенгелия (11), Уэртас (11), Грэйнджер (10). Фенербахче: Гудурич (22), Мелли (21), Калинич (13), Слукас (5+8 передач). Счет в серии: 1-3.