Александр Зыбин: Ошибка в большинстве перечеркнула все надежды на победу

— Играли неплохо весь матч, — приводит слова Зыбина официальный сайт ФХР. — Но ошибка в большинстве перечеркнула все надежды на победу.

— Шайбе же предшествовало несколько рикошетов. Кто там ошибся? — Там было задание Морозову, чтобы он оттянулся чуть назад. Чтобы они с Журавлевым подстраховать могли. Не разобрались в ситуации, сыграли на атаку, а получилось — выброс шайбы через стекло и выход «2 в 1». Жабреев бежал, но не достал.

— Тремя лучшими признали Мифтахова, Марченко и Галенюка. — Это решение директората. Марченко с американцами не очень смотрелся. Может, устал. Но я согласен, что его отметили. Мифтахов — человек сыграл пять игр. Значит, посчитали, что он достоин.

— Почему Дорофеева в первую тройку поставили? И чем обусловлен выбор вратаря? — Мы играли в 11 нападающих, в скользящего. Если вы заметили, в первом периоде Кизимов и еще один нападающий играли через раз. В своем звене и чужом. Потом начали играть Спиридонов и Исхаков. К третьему — опять Кизимов и Дорофеев. Вася Подколзин — большая потеря, конечно. У кого больше сил было, тот и играл.