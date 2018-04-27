Министр юстиции США подтвердил обещание не вмешиваться в расследование по России

ВАШИНГТОН, 27 апреля. / ТАСС /. Министр юстиции Джефф Сешнс не намерен отказываться от данного в 2017 году обещания воздерживаться от участия в расследовании приписываемого России вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Об этом он заявил в четверг на слушаниях в комитете Палаты представителей американского Конгресса по ассигнованиям. Трансляция его выступлений шла на сайте комитета.

"Хочу внести ясность, — заявил он, отвечая на вопрос о том, берет ли он на себя обязательство не вмешиваться в другие аспекты расследования, которые могут иметь отношение к изъятию агентами ФБР 9 апреля документов в ходе обыска у личного адвоката Трампа Майкла Коэна. — Я буду соблюдать обязательство, касающееся отказа от участия в разбирательстве. Я дал это обещание и буду честно выполнять его".

При этом глава ведомства подчеркивал, что он все еще не поддерживает идею назначить еще одного специального прокурора для проведения проверки действий Федерального бюро расследований (ФБР) в отношении предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа в 2016 году. Ранее стало известно, что за некоторыми сотрудниками штаба велась слежка. По словам Сешнса, минюст «должен придерживаться дисциплины, своих собственных классических процедур и правил». Нынешнего главу ФБР Кристофера Рея министр охарактеризовал как «честного человека».

Выступая в минувшую среду на аналогичных слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям Сешнс пообещал взять самоотвод, если между Коэном и расследованием по делу о «российском вмешательстве» в выборы обнаружится какая-то связь.

При этом он подчеркнул, что не может выступать с какими-либо комментариями относительно продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера . «Когда речь идет о расследовании, действующие правила заключаются в том, чтобы не выступать с комментариями до тех пор, пока мы не сочтем это уместным», — добавил он.

Джефф Сешнс еще в прошлом году отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Он принял это решение в связи со скандалом, который разразился из-за того, что министр якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.