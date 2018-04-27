Ещё
Министр юстиции США подтвердил обещание не вмешиваться в расследование по России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Министр юстиции США подтвердил обещание не вмешиваться в расследование по России 

ТАСС 18 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Министр юстиции Джефф Сешнс не намерен отказываться от данного в 2017 году обещания воздерживаться от участия в расследовании приписываемого России вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Об этом он заявил в четверг на слушаниях в комитете Палаты представителей американского Конгресса по ассигнованиям. Трансляция его выступлений шла на сайте комитета.
"Хочу внести ясность, — заявил он, отвечая на вопрос о том, берет ли он на себя обязательство не вмешиваться в другие аспекты расследования, которые могут иметь отношение к изъятию агентами ФБР 9 апреля документов в ходе обыска у личного адвоката Трампа Майкла Коэна. — Я буду соблюдать обязательство, касающееся отказа от участия в разбирательстве. Я дал это обещание и буду честно выполнять его".
При этом глава ведомства подчеркивал, что он все еще не поддерживает идею назначить еще одного специального прокурора для проведения проверки действий Федерального бюро расследований (ФБР) в отношении предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа в 2016 году. Ранее стало известно, что за некоторыми сотрудниками штаба велась слежка. По словам Сешнса, минюст «должен придерживаться дисциплины, своих собственных классических процедур и правил». Нынешнего главу ФБР Кристофера Рея министр охарактеризовал как «честного человека».
Выступая в минувшую среду на аналогичных слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям Сешнс пообещал взять самоотвод, если между Коэном и расследованием по делу о «российском вмешательстве» в выборы обнаружится какая-то связь.
При этом он подчеркнул, что не может выступать с какими-либо комментариями относительно продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. «Когда речь идет о расследовании, действующие правила заключаются в том, чтобы не выступать с комментариями до тех пор, пока мы не сочтем это уместным», — добавил он.
Джефф Сешнс еще в прошлом году отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Он принял это решение в связи со скандалом, который разразился из-за того, что министр якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.
Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
ТАСС: последние новости
Дипломат заявил, что ценное оборудование генконсульства РФ в Сиэтле вывезено в сохранности Геркус уверен, что "Локомотив" может сделать последний шаг к титулу в игре с "Краснодаром" "Марсель" обыграл "Зальцбург" в первом полуфинальном матче Лиги Европы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»262
«Атлетико» без тренера выстоял перед «Арсеналом»1
Американцы нанесли крупное поражение россиянам69
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение