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Краневиттер: «В „Зените“ чувствую себя комфортно и надеюсь попасть на ЧМ-2018»
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Краневиттер: «В „Зените“ чувствую себя комфортно и надеюсь попасть на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 47 минут назад
Полузащитник ”Зенита” Матиас Краневиттер рассказал о стремлении попасть в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира в России.
"Я в порядке и каждый день работаю с целью попасть на чемпионат мира. Сейчас у нас очень конкурентоспособная сборная.
В «Зените» чувствую себя комфортно. Я регулярно выхожу на поле и нахожусь в хорошем тонусе.
Конечно, есть определенное волнение в ожидании окончательной заявки на чемпионат мира. Но я понимаю, что многое зависит от меня самого, от того, как я играю в «Зените», — цитирует Краневиттера El Intransigente.
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