Краневиттер: «В „Зените“ чувствую себя комфортно и надеюсь попасть на ЧМ-2018»

Полузащитник ”Зенита” Матиас Краневиттер рассказал о стремлении попасть в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира в России.

"Я в порядке и каждый день работаю с целью попасть на чемпионат мира. Сейчас у нас очень конкурентоспособная сборная.

В «Зените» чувствую себя комфортно. Я регулярно выхожу на поле и нахожусь в хорошем тонусе.

Конечно, есть определенное волнение в ожидании окончательной заявки на чемпионат мира. Но я понимаю, что многое зависит от меня самого, от того, как я играю в «Зените», — цитирует Краневиттера El Intransigente.