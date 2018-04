Быстрее Кузнецова за «Вашингтон» в плей-офф забрасывал только Гартнер

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов на 17-й секунде забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. В истории «Кэпиталз» в плей-офф забрасывал только Майк Гартнер . Канадец 8 апреля 1987 года забросил на 15-й секунде матча.

Evgeny Kuznetsov gives the Capitals a 1-0 lead 17 seconds into the game. That's two seconds shy of the Capitals' franchise record for the fastest goal to start a playoff game (Mike Gartner: 15 seconds, April 8, 1987 versus New York Islanders).

