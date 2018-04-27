«То, о чем принято молчать»: социальный фотограф снимает реальную жизнь россиян

Социальный фотограф из Пскова Дмитрий Марков ведет свой Instagram, который отмечен такими премиями, как Getty Images Instagram Grant и Photo Philanthropy Activist Awards. И эти награды принесли Маркову вовсе не фотографии с красивыми пейзажами или длинноногими моделями, а запечатленные на камеру моменты российской действительности.

Свой творческий путь Дмитрий начал с обычного волонтерского эксперимента. Но уже сейчас его аудитория в Instagram составляет свыше 200 тысяч подписчиков.

Фотограф подмечает суровую русскую действительность. Героями его работ становятся пассажиры плацкартных вагонов, обитатели домов престарелых и приютов.

Дмитрию удается отразить в своих работах быт обычных провинциальных магазинов, спальных районов городов, которым чужд шум мегаполисов, а также их простых жителей.

Каждый снимок Маркова наполнен невероятной глубиной и личной историей человека, попавшего в объектив фотографа.

Подписчики Дмитрия с большим удовольствием комментируют каждую опубликованную им фотографию, отмечая ту особую ностальгию и душевное тепло, которое Марков умеет передать через объектив.

Мне много лет нравятся ваши работы, показываю другим как лучшие в социальном жанре, на них жизнь как она есть и это прекрасно, спасибо Дима!

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Эх ностальгия

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