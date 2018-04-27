Два года за решеткой: Никита Белых обжалует приговор

Мосгорсуд 27 апреля рассмотрит жалобу на приговор Никите Белых . Экс-губернатор Кировской области был приговорен к восьми годам строгого режима за получение взятки. С июня 2016 года он находится в СИЗО . За это время Белых неоднократно жаловался на обострившиеся проблемы со здоровьем, недавно его пришлось даже госпитализировать. Каковы шансы Белых на пересмотр приговора или, например, на амнистию?

Заметно постаревший, передвигающийся теперь только при помощи трости, Никита Белых заявил о намерении лично присутствовать на заседании. За уже почти два года в СИЗО бывший губернатор жаловался на обострение диабета, давление и на проблемы со спиной. О том, как чувствует себя Никита Белых накануне рассмотрения жалобы на приговор, Business FM спросила у ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова , недавно посещавшего Белых в изоляторе.

Иван Мельников ответственный секретарь ОНК Москвы «Состояние здоровья у него немного улучшилось по сравнению с тем, что было до госпитализации, так как его направляли специально в больницу СИЗО номер один „Матросской Тишины“. Все равно передвигается он с палочкой, жаловался на давление, были просьбы о помощи в приходе к нему нотариуса. Также он просил, чтобы ему все-таки предоставили телевизор, так как после возвращения из больницы следственного изолятора номер один он остался без телевизора, был помещен в другую камеру и говорил о том, что это большая проблема в том, чтобы узнавать какие-то последние новости. То есть испытывает определенный информационный голод».

Белых заявляет о своей полной невиновности, несмотря на то, что он был пойман с поличным при получении взятки мечеными купюрами в одном из ресторанов в Москве. Эксперты уверены, что приговор останется в силе. Допускают разве что незначительное снижение срока. Однако в последние несколько дней сторонники бывшего кировского губернатора стали видеть сигналы к возможной «оттепели». Фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского Следственный комитет неожиданно предложил перевести из СИЗО под домашний арест. Ярославская комиссия по помилованию рекомендовала на три с половиной года сократить срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову . На что можно надеяться Никите Белых?

Андрей Колядин политолог «Вроде бы собираются провести амнистию ко Дню Конституции, но будет ли послабление сейчас, до декабря, я не уверен. Я считаю, что государству невыгодно выглядеть злобным и карающим революционным мечом всех подряд, поэтому те шаги, которые периодически происходят — перевод под домашний арест, сокращение сроков, это совершенно справедливая и правильная со всех точек зрения позиция государства».