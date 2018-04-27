Грязное дело: на Южном Урале военные спасли «подбитый» танк и победили бездорожье на УАЗах

На чебаркульском полигоне завершился окружной этап Армейских международных игр — соревнования «Мастера автобронетанковой техники» и «Рембат». Участники продемонстрировали навыки вождения по бездорожью, а тем временем их сослуживцы по колено в грязи ремонтировали и эвакуировали многотонные бронемашины. За соревнованиями внимательно наблюдал фоторепортёр Алексей Китаев

На автомобилях КАМАЗ, «Урал» и УАЗ водители должны были как можно быстрее преодолеть дистанцию свыше 10 километров с препятствиями: «восьмёрка», «проезд по ограниченным проездам», «косогор», «холм», «грязевое болото», «серпантин», «стерня», «пахота», «колея», «водная преграда».

Участникам «Рембата» предстояло эвакуировать с поля боя условно подбитый танк, починить бронеавтомобиль, а также преодолеть бездорожье.

Водителям усложнили задачу, надев противогазы

Препятствия встречаются на каждом километре пути

По скользким доскам смогли проехать не все Ремонтно-эвакуационные машины тоже проходили препятствия

По легенде, танк был подбит и его надо вывезти с поля боя Боевые машины цепляются на огромные тросы

Танки грязи не боятся, военные — тоже

Перед парнями поставили задачу заменить повреждённое колесо

Провести ремонт нужно не только правильно, но и быстро

Чтобы проехать через препятствие, участникам надо сделать мост