Вернулся из боя: орловские поисковики ищут семью погибшего красноармейца

В Орловской области в первые дни Межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2018» поисковики обнаружили незахороненные останки погибших красноармейцев.

По информации пресс-службы регионального правительства, поисковики межрегионального объединения «Костер» на месте линии обороны Болховского укрепрайона нашли останки нескольких десятков бойцов Красной Армии.

У одного из погибших солдат при себе был именной медальон и оружие. Члены поискового отряда установили его имя — рядовой Иван Романович Сорокин, 1908 года рождения. Проживал в Челябинской области, г. Пласт, ул. Фрунзе, д. 15. Боец был призван на фронт Кочкарским РВК. Дата выбытия: июнь 1942 года. Жена: Сорокина Екатерина Архиповна

Всех, кто располагает данными о семье Ивана Сорокина, могут обратиться в МПО «Костер» по телефону: +7 (930) 063-33-40 или в пресс-службу ГК «Новотранс», тел. : +7 (495) 925-54-50.

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