Прогноз на матч Рома — Кьево: победят ли римляне в экспериментальном составе

«Рома» — «Кьево». Прогноз на матч 35-го тура итальянской Серии А (28.04.2018, 19:00 мск).

После неудачного выезда в Ливерпуль «Рома» не теряет надежды на то, что ещё не всё потеряно в борьбе за выход в финал Лиги чемпионов. В ближайшую среду «волчице» играть ответный матч с мерсисайдцами, но перед этим нужно обыграть дома «Кьево» в национальном чемпионате, чтобы обеспечить себе дальнейшее пребывание в лидирующей четвёрке Серии А. Но и веронцы настроены дать бой одному из лидеров, так как находятся всего в двух очках от зоны вылета. Букмекеры верят, что «Рома» в этом матче победит, предлагая на успех хозяев коэффициент 1.40.

Команда

"Рома"

55:27 "Кьево"

30:53 "Рома"

Команда Эусебио ди Франческо уже совершила невероятный подвиг, выбив из Лиги чемпионов «Барселону» после поражения в первом выездном матче 1:4. И «Роме» придётся повторить это, после 2:5 в минувший вторник на «Энфилде». Вера в чудо у римлян остаётся, учитывая, что в Ливерпуле они «горели» 0:5, но в концовке матча нашли в себе силы, чтобы сквитать два мяча. Между матчами с «Барселоной» «Рома» в родных стенах проиграла «Фиорентине» (0:2), играя практически основным составом. Сегодня, по сообщениям итальянской прессы, ди Франческо настроен выпускать резервистов, чтобы ключевые исполнители отдохнули перед ответной битвой с «Ливерпулем». Напомним, что в двух крайних турах чемпионата «Рома» победила соперников из нижней части турнирной таблицы, обыграв дома «Дженоа» (2:1), и на выезде разделавшись со СПАЛом (3:0).

"Кьево"

"Кьево" пережил серьёзный кризис с конца ноября по середину марта, но Роландо Марану всё же удалось вернуть команду к жизни после двухнедельной паузы на матчи национальных сборных, и в последних шести турах «летающие ослики» проиграли только дважды, хотя и выиграли только один раз. В первой половине апреля веронцы едва сенсационно не обыграли в гостях «Наполи», но в концовке матча пропустили два гола и проиграли 1:2. После этого были две нулевые ничьи — дома с «Торино» и в гостях со СПАЛом. Неделю назад «Кьево» не сумел сдержать ещё одного борца за попадание в топ-4 «Интер», проиграв миланцам в родных стенах 1:2.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет в прямом эфире матч «Рома» — «Кьево», начиная с 18:55 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Рома" имеет солидно преимущество над «Кьево» по победам, но вот очень часто римлянам приходится довольствоваться ничьей: +16=13-3, разница мячей — 58:25. Веронцы в последний раз обыгрывали «волчицу» в мае 2013-го года. С того времени было сыграно 9 матчей, из которых 6 выиграла «Рома». В матче первого круга нынешнего сезона столичной команде победить не удалось — «Кьево» удержал в родных стенах нулевую ничью.

Интересные факты

В последних восьми домашних матчах чемпионата «Рома» выиграла лишь трижды (+3=1-4, 12:11);

"Рома" имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в матчах против «Кьево» (+6=3-0, 20:7);

В четырёх из последних пяти матчей против «Кьево» «Рома» забивала не менее трёх голов в ворота веронцев;

"Кьево" имеет 5-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-2, 3:5);

"Кьево" имеет 13-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах (+0=3-10, 6:25).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"