Команда ЧМК победила в футбольном турнире промышленных команд

Команда Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») заняла первое место в дружеских соревнованиях по футболу среди промышленных предприятий города.

Турнир приурочен к грядущему Чемпионату мира по футболу. Сборная команда ЧМК, состоящая из представителей производственных и ремонтных подразделений предприятия, одержала победу с большим отрывом, обыграв команды «ЧТЗ-Уралтрак» и «СКБ-Турбина».

Спортсмены-любители ЧМК — постоянные участники крупных городских и областных спортивных мероприятий. Об уровне развития спортивной культуры на комбинате свидетельствуют многочисленные победы работников комбината в спартакиадах среди промышленных предприятий. Сейчас команда ЧМК активно готовится к традиционной 86-й городской легкоатлетической эстафете. В прошлом году легкоатлеты комбината первыми пришли к финишу уже в 29-й раз за историю этих соревнований.