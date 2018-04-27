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Команда ЧМК победила в футбольном турнире промышленных команд
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Команда ЧМК победила в футбольном турнире промышленных команд 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Команда Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») заняла первое место в дружеских соревнованиях по футболу среди промышленных предприятий города.
Турнир приурочен к грядущему Чемпионату мира по футболу. Сборная команда ЧМК, состоящая из представителей производственных и ремонтных подразделений предприятия, одержала победу с большим отрывом, обыграв команды «ЧТЗ-Уралтрак» и «СКБ-Турбина».
Спортсмены-любители ЧМК — постоянные участники крупных городских и областных спортивных мероприятий. Об уровне развития спортивной культуры на комбинате свидетельствуют многочисленные победы работников комбината в спартакиадах среди промышленных предприятий. Сейчас команда ЧМК активно готовится к традиционной 86-й городской легкоатлетической эстафете. В прошлом году легкоатлеты комбината первыми пришли к финишу уже в 29-й раз за историю этих соревнований.
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