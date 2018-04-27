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«Вегас» всухую разгромил «Сан-Хосе» и открыл счет в серии
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«Вегас» всухую разгромил «Сан-Хосе» и открыл счет в серии 

SPORT24.ru 1 час назад
«Вегас Голден Найтс» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» в первом матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо забил гол и отдал две результативные передачи. По 3 голевых паса себе в актив записали Вильям Карлссон и Райлли Смит. Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флери отразил все 33 броска по своим воротам, оформив «сухарь».
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч серии также пройдет на площадке «Вегаса» 29 апреля.
Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/2 финала
”Вегас” — «Сан-Хосе» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) Голы: Икин (Макнэбб, Перрон), 04:31 — 1:0; Хаула (Так, Нил), 04:57 — 2:0; Маршессо (Смит), 06:02 — 3:0; Так (Карлссон, Смит), 11:43 — 4:0; Теодор (Смит, Маршессо), 23:28 — 5:0; Миллер (Карлссон, Маршессо), 44:32 — 6:0; Нил (Перрон, Хаула), 48:09 — 7:0. Счет в серии: 1-0.
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