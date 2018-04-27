Матвиенко и Володин в День парламентаризма призвали к эффективности законотворчества

"Традиции народовластия издревле присутствовали в жизни нашей страны, — сказала спикер верхней палаты парламента РФ. Она напомнила, что вечевые собрания, земские соборы, социальные реформы второй половины XIX века предшествовали появлению Государственной думы Российской империи — первого института представительной демократии в стране.

"Сегодня Федеральное собрание РФ и законодательные [представительные] органы субъектов стали мощной самостоятельной ветвью государственной власти, — подчеркнула политик. — Они способствуют совершенствованию и углублению традиций народовластия, устойчивому социально-экономическому развитию России". Матвиенко отметила, что членами Совфеда и депутатами Госдумы разрабатываются и принимаются законы, которые направлены на защиту интересов граждан и государства. «Совместная деятельность законодательной и исполнительной власти позволяет формировать единую согласованную позицию по решению различных вопросов, имеющих важное значение для российских регионов, улучшения качества жизни людей», — добавила она.

Спикер СФ также обратила внимание, что в рамках Совета законодателей РФ «многое сделано для совершенствования законодательного процесса, повышения правовой культуры». «Наша общая задача — находить эффективные решения актуальных проблем современности, опираясь на богатый опыт законотворчества и лучшие региональные практики», — уверена она. «Конструктивный диалог и координация работы законодателей всех уровней необходимы для дальнейшего развития нормативно-правовой базы, направленной на достижение общенациональных целей», — заключила Матвиенко.

Со своей стороны Володин поздравил с Днем российского парламентаризма Матвиенко, а также председателя Госдумы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова , спикера Госдумы шестого созыва, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина , председателей законодательных органов власти субъектов России. «Этот молодой праздник — символ преемственности государственных и парламентских традиций», — сказал он, напомнив, что формирование российского парламентаризма связано с событиями 27 апреля 1906 года — с началом работы первой в истории России Государственной думы.

"Федеральное Собрание — парламент РФ, представляет интересы многонационального народа России и всех субъектов Российской Федерации. Важно, чтобы российский парламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", — подчеркнул Володин.