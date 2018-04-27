Ещё
Матвиенко и Володин в День парламентаризма призвали к эффективности законотворчества
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матвиенко и Володин в День парламентаризма призвали к эффективности законотворчества 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин в День российского парламентаризма указали на преемственность традиций народовластия в РФ и призвали к эффективности законотворческой работы.
"Традиции народовластия издревле присутствовали в жизни нашей страны, — сказала спикер верхней палаты парламента РФ. Она напомнила, что вечевые собрания, земские соборы, социальные реформы второй половины XIX века предшествовали появлению Государственной думы Российской империи — первого института представительной демократии в стране.
"Сегодня Федеральное собрание РФ и законодательные [представительные] органы субъектов стали мощной самостоятельной ветвью государственной власти, — подчеркнула политик. — Они способствуют совершенствованию и углублению традиций народовластия, устойчивому социально-экономическому развитию России". Матвиенко отметила, что членами Совфеда и депутатами Госдумы разрабатываются и принимаются законы, которые направлены на защиту интересов граждан и государства. «Совместная деятельность законодательной и исполнительной власти позволяет формировать единую согласованную позицию по решению различных вопросов, имеющих важное значение для российских регионов, улучшения качества жизни людей», — добавила она.
Спикер СФ также обратила внимание, что в рамках Совета законодателей РФ «многое сделано для совершенствования законодательного процесса, повышения правовой культуры». «Наша общая задача — находить эффективные решения актуальных проблем современности, опираясь на богатый опыт законотворчества и лучшие региональные практики», — уверена она. «Конструктивный диалог и координация работы законодателей всех уровней необходимы для дальнейшего развития нормативно-правовой базы, направленной на достижение общенациональных целей», — заключила Матвиенко.
Со своей стороны Володин поздравил с Днем российского парламентаризма Матвиенко, а также председателя Госдумы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова, спикера Госдумы шестого созыва, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, председателей законодательных органов власти субъектов России. «Этот молодой праздник — символ преемственности государственных и парламентских традиций», — сказал он, напомнив, что формирование российского парламентаризма связано с событиями 27 апреля 1906 года — с началом работы первой в истории России Государственной думы.
"Федеральное Собрание — парламент РФ, представляет интересы многонационального народа России и всех субъектов Российской Федерации. Важно, чтобы российский парламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", — подчеркнул Володин.
ТАСС: последние новости
"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:0 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Травников пообещал точечные замены в правительстве Новосибирской области Министр юстиции США подтвердил обещание не вмешиваться в расследование по России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»265
Липницкая удивила откровенным фото11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд5
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение