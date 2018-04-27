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Травников пообещал точечные замены в правительстве Новосибирской области
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Травников пообещал точечные замены в правительстве Новосибирской области 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не планирует тотальной зачистки в правительстве региона, но точечные замены считает необходимыми. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Обновление команды требуется, это полезно, свежие силы нужны, но, повторяю, никакой тотальной зачистки не планирую. Будут точечные замены. Собственно, они уже идут", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при формировании команды он всегда избегает «кампанейщины», и людей со старого места работы за собой приводит только в редких случаях.
"В Новосибирск пока ни одного человека с Вологодчины или из Питера не позвал, может, в будущем… Взгляните на мой предыдущий опыт: в мэрию Череповца людей с комбината я специально не тянул. И в правительстве Вологодской области была та же история, в полпредстве произвел ряд замен руководителей, однако не так, чтобы привез кого-то напрямую из Вологды. И в Новосибирске, повторю, не намерен зачищать поляну для гипотетических «своих», — рассказал врио губернатора.
Травникова назначили на пост врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года, на тот момент ему было 46 лет. Он сменил 69-летнего Владимира Городецкого, который возглавлял область с 2014 года. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, затем был мэром Вологды.
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