Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова попала в список самых изящных гимнасток 

В топ-5 также вошла россиянка Дарья Спиридонова. Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова вошла в число самых изящных и грациозных гимнасток мира. Она оказалось на втором месте рейтинга, составленного «Р-Спорт». Список опубликовали в четверг, 26 апреля. Всего в рейтинг вошли пять спортсменок, каждую из которых представили двумя фотографиями. Помимо Мельниковой, в список также включили российскую гимнастку Дарью Спиридонову, а также трёх американских гимнасток — Александру Райсман, Габриэль Дуглас и Алишу Сакрамоне.
В октябре 2017 спортивный портал «Чемпионат» включил воронежскую спортсменку в число самых красивых гимнасток чемпионата мира, проходившего в Канаде. Ангелина Мельникова — воспитанница СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Штукмана. Абсолютная чемпионка России, чемпионка Европы. В августе 2016 года Мельникова стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном многоборье в составе сборной России. В апреле 2017 года Мельникова стала лучшей в вольных упражнениях на чемпионате Европы. Дарья Крымова Фото — из аккаунта Ангелины Мельниковой в Instagram