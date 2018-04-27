Проблемы субподрядчиков «Ковров Молла» решит Поветкин?

Представители субподрядных организаций, которые не получили окончательного расчета от подрядной организации «Регионстрой-33» при строительстве торгового комплекса «Ковров Молл» так и не дождались сегодня учредителей компании и директоров комплекса.

Напомню, что в 2016 и 2017 годах десять подрядных организаций подали исковые заявления в Арбитражный суд области. Все иски были удовлетворены и вступили в законную силу, однако расчетов на сумму около 20 миллионов рублей добросовестные предприниматели так и не получили.

Отмечу, что претензии у предпринимателей к директору областного департамента строительства Дмитрию Золину , который до июня прошлого года был директором «Регионстрой-33», депутату Законодательного Собрания Александру Мезенцеву , который на 50% является учредителем «Ковров Молла», к его жене Оксане Мезенцевой и Юрию Васильченко — 100% учредитель ООО «Регионстрой-33».

Напомню, что желающие вернуть свои деньги придали огласке данную проблему еще 1 марта этого года. О дате встречи они известили всех лично, но никто не пришел.

«Я вчера звонил Дмитрию Золину. Он сказал, что на больничном. Обещал предоставить копию этого документа нам. Остальные просто проигнорировали», — сообщил один из пострадавших предпринимателей Дмитрий Бутряков.

Экс-глава Камешковского района также отметил, что после первой информации о долге перед субподрядчиками добавилось еще 4 физлица, 2 юридических лица и 1 индивидуальный предприниматель. Разброс по долгам колоссальный — от 40 тысяч до 8 миллионов рублей.

Один из пострадавших, проживающий на территории Московской области, вчера перенес инфаркт.

«Господин Комков, который обещал сегодня к нам приехать, 22 апреля перенес инфаркт и сейчас лежит в больнице. Должна была приехать его жена, но осталась с детьми и не смогла приехать к нам. Он работал на мини-погрузчике, занимался планировкой площадкой. Ему должны порядка 400 тысяч рублей. Из-за этого с его слов, он и получил проблемы со здоровьем. Также должен был приехать ИП Насыров, но он в командировке. ИП Фомичев ставил ограждения из нержавеющей стали, но также пока не приехал. Самый интересный случай — ИП Назаров. Ребята оказывали услуги по новогоднему оформлению торгового зала. Оформляли входной зал. Поставили все в срок, но 40 тысяч рублей они, к сожалению, полтора года увидеть не могут», — доложил о новых обманутых Дмитрий Бутряков.

Член инициативной группы также рассказал, что в прошлый четверг во Владимире в филиале РАНХиГС защищал свою диссертацию Александр Поветкин — второй учредитель «Ковров Молла», известный российский боксер.

Бутряков пытался встретиться с Поветкиным лично, но из здания университета вышел лишь промоутер боксера. Выслушав претензии Бутрякова, представитель Поветкина предложил встретиться в городе Чехове Московской области, чтобы обсудить все недопонимания в этом вопросе.

«Он нам сообщил, что Александр Поветкин не в курсе всей ситуации. Со своей стороны предложил нам приехать в Чехов, предварительно согласовав дату и время, чтобы мы выслали все необходимые документы для ознакомления Поветкиным, чтобы мы не были голословными. Мы пытались решить вопросы, но ничего у нас не получилось. Зовем, зовем всех на переговоры, но к нам никто не приходит, поэтому давайте решим, кто из нас поедет в Чехов на переговоры», — добавил Бутряков.

Скорее всего, следующий совет обманутых субподрядчиков состоится уже в Подмосковье. Главное, чтобы все происходило за круглым столом, а не на боксерском ринге.