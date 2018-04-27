Жители Выборга откроют рот на чемпионате по чтению вслух 

28 апреля в рамках шестого сезона чемпионата России в Выборге пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот».
По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок приз от партнера Чемпионата — литературной премии «Ясная Поляна».
Членами жюри традиционно становятся известные и уважаемые люди города: писатели, актеры, сотрудники библиотек, а также для чистоты эксперимента приглашаются люди, которые не имеют к литературе никакого отношения. Чемпионат полон неожиданных моментов, подготовиться к нему заранее невозможно. Это всегда лотерея и драйв.
Мероприятие пройдет в Библиотеке им. А. Аалто в читальном зале, начало в 14:00. К участию приглашаются все желающие, старше 18 лет. Регистрация на сайте обязательна. Участие бесплатное и добровольное.
Чемпионат по чтению вслух не имеет ничего общего со скорочтением, главная задача — быстро вникнуть в незнакомый текст с листа и прочитать его максимально артистично, художественно, без технических ошибок (оговорки, ударения). Выигрывает не самый быстрый читчик, а самый талантливый.
В сезоне 2017-2018 этапы Чемпионата пройдут более чем в 100 городах и закончатся весной 2018. Финал Чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве.
Главный партнер чемпионата в этом сезоне — литературная премия «Ясная поляна», поэтому участники отборочных туров будут читать книги авторов, которые становились лауреатами премии за ее 15-летнюю историю, а победители в каждом городе получат их книги в подарок. Среди призовых книг будут как произведения классиков — Валентина Распутина, Фазиля Искандера, так и современных популярных авторов — Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко и многих других.
Победителям отборочных туров из 100 городов литературная премия «Ясная Поляна» подарит 2500 книг.
Партнером Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот» является также тульское ПАО «Октава». «Октава» — официальный микрофон Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот». Организатор чемпионата России по чтению вслух — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».
Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» существует с 2011 года. Каждый год количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В 2016 году «Открой рот» прошел в 111 городах. Начиная с сезона 2017 года «Открой Рот» переходит на систему осень-весна, финал чемпионата состоится на международном фестивале «Красная Площадь» в Москве. Судьями отборочных туров и финалов Чемпионата в разное время были телеведущие Владимир Познер и Фекла Толстая, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, писатели Александр Снегирев, Андрей Аствацатуров, Александр Цыпкин, поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, кинорежиссер Борис Хлебников, артисты Екатерина Шпица и Евгений Сытый, издатели Ирина Прохорова, Борис Куприянов, Михаил Котомин и многие другие.
Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена 15 лет назад музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. В жюри премии входят писатели и критики. Председатель жюри — Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре и искусству. В разные годы лауреатами премии становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов. Начиная с 2017 года премия «Ясная Поляна» будет присуждаться в трех номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература» и «Событие». Призовой фонд премии — 6 700 000 рублей.