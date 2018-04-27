Жители Выборга откроют рот на чемпионате по чтению вслух

28 апреля в рамках шестого сезона чемпионата России в Выборге пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот».

По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок приз от партнера Чемпионата — литературной премии «Ясная Поляна».

Членами жюри традиционно становятся известные и уважаемые люди города: писатели, актеры, сотрудники библиотек, а также для чистоты эксперимента приглашаются люди, которые не имеют к литературе никакого отношения. Чемпионат полон неожиданных моментов, подготовиться к нему заранее невозможно. Это всегда лотерея и драйв.

Мероприятие пройдет в Библиотеке им. А. Аалто в читальном зале, начало в 14:00. К участию приглашаются все желающие, старше 18 лет. Регистрация на сайте обязательна. Участие бесплатное и добровольное.

Чемпионат по чтению вслух не имеет ничего общего со скорочтением, главная задача — быстро вникнуть в незнакомый текст с листа и прочитать его максимально артистично, художественно, без технических ошибок (оговорки, ударения). Выигрывает не самый быстрый читчик, а самый талантливый.

В сезоне 2017-2018 этапы Чемпионата пройдут более чем в 100 городах и закончатся весной 2018. Финал Чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве.

Победителям отборочных туров из 100 городов литературная премия «Ясная Поляна» подарит 2500 книг.

Партнером Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот» является также тульское ПАО «Октава». «Октава» — официальный микрофон Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот». Организатор чемпионата России по чтению вслух — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».