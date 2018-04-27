Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры

Известный финский хоккеист, вратарь Петри Веханен объявил о завершении карьеры игрока. Соответствующее сообщение 40-летний спортсмен опубликовал у себя в твиттере.

"Я начал играть в середине 80-х. В какое-то момент мое хобби превратилось в профессию. Сейчас настало время перевернуть эту страницу. Спасибо мои родителям, семье и клубам, за которые я имел честь играть", — написал Веханен, завершив послание словом «спасибо» на пяти языках — финском, шведском, русском, чешском и немецком.

Веханен в 2010 стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба «Ак Барс». В 2011-м спортсмен со сборной Финляндии завоевал золотые медали чемпионата мира. В 2008 году Веханен выиграл бронзу мирового первенства.