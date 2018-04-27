Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс снова воссоединились спустя несколько дней после выступления на Coachella

Фестиваль Coachella, на котором Бейонсе выступала вместе со своими бывшими коллегами по группе Destiny’s Child Мишель Уильямс и Келли Роуленд, закончился всего несколько дней назад, а певицы уже успели заскучать друг по другу. Поэтому спустя всего несколько дней после его окончания они встретились вновь. А поводом для этого послужило открытие магазина дизайнера Питера Дандаса в Западном Голливуде.

Бейонсе, Мишель Уильямс, Келли Роуленд

На мероприятии звезды появились, что называется, «при параде». Бейонсе и Мишель Уильямс отдали предпочтение классическому черному цвету. Супруга Джей-Зи надела обтягивающее мини-платье с бахромой на рукавах и босоножки в тон ему. Уильямс же сделала ставку на кружевной комбинезон и светлые босоножки и выглядела очень торжественно. Их коллега Келли Роуленд решила сыграть на контрасте и пришла на вечеринку по случаю открытия магазина в расшитом пайетками комбинезоне, накинутом сверху удлиненном пиджаке и белых босоножках.

Бейонсе, Мишель Уильямс, Келли Роуленд

Впрочем, поклонники звезд, хоть и впечатлились их яркими образами, всерьез стали просить их об очередном воссоединении на сцене и даже выразили надежду на совместный тур и новый альбом.

Легендарные!

Вы растопили мое сердце!

Пожалуйста, выпустите новый альбом!

— стали просить они в комментариях.

Как знать, может быть, Coachella действительно стала началом чего-то нового (или хорошо забытого старого)?

Бейонсе и Келли Роуленд