Спорткомплекс для всей семьи появится в СЗАО

Спортивный центр для московских семей построят в СЗАО к 2020. В нём будет тренажерный зал, бассейн и игровые комнаты. Новое сооружение появится на пустыре, возле стадиона « Красный Октябрь ». Информация появилась на сайте правительства Москвы

— Фасады здания будут создавать иллюзию трехмерного пространства — заверил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

По составленному проекту, новое здание будет 4 этажным. На первом этаже будут располагаться два бассеина, взрослый и детский, раздевалки и буфет. На втором этаже будут проходить игры по волейболу, баскетболу и болльшому теннису. Там откроется игровая комната, в которой будет и зрительская трибуна на 60 мест. Тренажеры будут на 3 этаже, а последний, 4 этаж, останется под административные нужды.