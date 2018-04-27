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Спорткомплекс для всей семьи появится в СЗАО
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Спорткомплекс для всей семьи появится в СЗАО 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Спортивный центр для московских семей построят в СЗАО к 2020. В нём будет тренажерный зал, бассейн и игровые комнаты. Новое сооружение появится на пустыре, возле стадиона «Красный Октябрь». Информация появилась на сайте правительства Москвы
— Фасады здания будут создавать иллюзию трехмерного пространства — заверил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов
По составленному проекту, новое здание будет 4 этажным. На первом этаже будут располагаться два бассеина, взрослый и детский, раздевалки и буфет. На втором этаже будут проходить игры по волейболу, баскетболу и болльшому теннису. Там откроется игровая комната, в которой будет и зрительская трибуна на 60 мест. Тренажеры будут на 3 этаже, а последний, 4 этаж, останется под административные нужды.
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